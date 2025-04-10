SK海力士DRAM市场占有率首次跃居世界第一. April. 10, 2025 07:34. by 朴钟敏记者 blick@donga.com. 有分析称，SK海力士在世界DRAM市场的占有率超过三星电子，跃居首位。 9日，据市场调查企业Counterpoint Research数据显示，今年第一季度（1~3月）在世界DRAM市场上，SK海力士以销售额为准，占有率为36%。三星电子和美国美光分别以34%和25%紧随其后。这是SK海力士首次登上DRAM市占率第一位。 据调查，SK海力士在高带宽存储器（HBM）领域的市场占有率为70%，占据压倒性优势。Counterpoint Research责任研究员崔正九（音）表示：“（SK海力士的）此次成果是重要的里程碑，在HBM需求不断增长的市场中，SK海力士成功供应DRAM。” HBM是将高性能DRAM多层堆积而成的。虽然数据处理能力比普通DRAM高很多，但很难制造，而且价格昂贵。SK海力士首次成功开发HBM的2013年，市场需求微乎其微，但最近得益于人工智能（AI）热潮，需求正在剧增。因为根据用于AI学习的高性能图像处理装置（GPU）的运算速度储存信息后可以提取的存储器半导体就是HBM。SK海力士目前向英伟达（NVIDIA）等主要顾客公司供应商用化的最新产品HBM3E（第五代）产品。有评价认为，在第六代HBM4的开发上SK海力士也处于领先地位。 据Counterpoint Research预测，至少在今年第二季度（4~6月）之前，SK海力士将扩大市场占有率。有分析认为，在美国引发的关税战争余波的影响下，AI数据中心的构建也在增加，因此HBM市场受到的冲击相对较小。

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