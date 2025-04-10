美国智库：“在南浦发现朝鲜建造的140米长最大规模军舰”. April. 10, 2025 07:34. by / /. 据悉，就最近驻韩美军部分对朝核心防空战斗力“爱国者”炮台被抽调到中东地区一事，韩国军方要求美国国防部在韩国部署可以补充或代替这一缺陷的战斗力。韩国军方内外正在讨论把部署在美国本土或驻日美军基地的防空战斗力（拦截导弹）或空军战斗力（战斗机）在韩国循环部署一段时间的方式填补“爱国者”战斗力空白的方案。 ● “以接受临时循环部署为条件，请求补充或代替战斗力” 据多名政府消息灵通人士9日透露，美国国防部今年2月底至3月初向韩国军方提出调用方案，计划在一定时期内抽调驻韩美军正在运用的10多个“爱国者”（PAC-2、PAC-3）炮台中的两个左右前往中东地区。经过约3-6个月的时间，美方提出“暂时循环部署‘爱国者’炮台”的要求，韩美军方根据相关程序和规定，经过协商予以了批准。 属于地对空拦截导弹的驻韩美军“爱国者”战斗力部署和运用于汉弗莱斯营（平泽美军基地）所在的京畿道平泽和乌山等主要美军基地。它负责在发生紧急情况时，从朝鲜的核导弹攻击中保卫驻韩美军司令部和驻韩美国空军战斗力。驻韩美军的“爱国者”战斗力是在15-40公里高空拦截朝鲜导弹的下层防御体系的核心战斗力。它与部署在庆尚北道星州的“萨德”（末段高空区域防御系统，拦截高度40-150公里）、韩国军队的“天弓-2”（拦截高度15-20公里）等一起，构成了韩美联合防空网。 韩国国家安保室的一名消息灵通人士表示：“韩国军方以接受驻韩美军‘爱国者’战斗力的‘暂时循环部署’为条件，向美方提出了在韩国展开补充或替代战斗力的方案。据我所知，目前韩美军方正在进行相关讨论。”也就是说，韩美军方正在采取后续措施，最大限度地减少因向海外抽调驻韩美军核心防空力量而可能引发的对朝防御态势减弱或战斗力空白的忧虑。另一消息人士表示：“补充或替代战斗力的种类可以是‘爱国者’拦截导弹等防空战斗力，也可以是空军战斗机等其他种类的武器系统。”这意味着，不局限于同类武器体系，驻韩美军正在研究部署能够维持对朝防御态势最佳状态的多种补充和替代战斗力的方案。 过去也有过因驻韩美军战斗力被抽调海外而部署补充战斗力（桥接能力）的事例。李明博政府时期的2009年，美国把驻韩美军的一个阿帕奇攻击直升机大队（20多架）转至阿富汗，同时从美国本土循环部署F-15、F-16战斗机、A-10攻击机等，最大限度地减少了战斗力空白。 ● “驻韩美军抽调海外将更加频繁，规模也将扩大” 韩国军方内外很多人分析说，特朗普政府向海外抽调驻韩美军战斗力的规模和频率很有可能进一步扩大。最近，美国国防部制定了以阻止中国入侵台湾和防御美国本土为最优先，盟国主导遏制朝鲜、俄罗斯等威胁为内容的内部方针，这也加重了上述分析的力度。 部分人担心，不能排除特朗普政府利用驻韩美军抽调到海外，把它作为向韩国政府施压增加防卫费分摊额的手段的可能性。韩国政府消息人士表示：“此前，韩美两国一致有着共识，不能因向海外抽调驻韩美军战斗力而导致对朝鲜防御态势出现空白。我认为，特朗普政府也不会以过度削弱驻韩美军对朝鲜遏制力的程度强行向海外抽调战斗力。”

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