“不了解特朗普的意图，贸然指挥关税政策”……卢特尼克饱受批评. April. 10, 2025 07:34. by / /. “没有一贯性、自以为是……卢特尼克在不知道总统心思的情况下指挥贸易政策。” 美国总统特朗普的关税政策引发全球股市暴跌等不少副作用，受到了批评，外界对于主管该政策的美国商务部长卢特尼克（64岁）的担忧也在加大。属于白手起家型企业家的卢特尼克一贯采取粗暴、压迫的行动和发言，有时甚至越权，白宫参谋和经济界相关人士对此非常不满。《华尔街日报》认为，很多人认为他是“出尔反尔的自以为是者”“难以信任的谈判对象”等。 据《纽约时报》报道，商务部是年预算110亿美元（约合16.5万亿韩元）、员工5.1万名的“恐龙部门”。卢特尼克的一举一动不仅对美国经济，对全世界也势必会引起轩然大波。英国《金融时报》8日报道称，特朗普也担心卢特尼克的举动，并委托相对温和倾向的财政部长贝森特代替卢特尼克与日本进行关税谈判。 ● 因出尔反尔、摇摆不定的行为，批评之声四起 据《华尔街日报》报道，最近与卢特尼克会面的10多名财界和白宫有关人士认为，卢特尼克频繁改口、政策不透明、行动摇摆不定等，问题多多。农业界消息灵通人士透露，卢特尼克在上个月的面谈中曾对自己表示：“对于美国国内生产困难的芒果，将推进免除对等关税的方案。”但在2日宣布对等关税时，芒果不在例外商品之列。 卢特尼克在与能源业界相关人士面谈时表示“原油不能作为对等关税例外品种”。原油却在2日被指定为关税豁免品种。 据悉，卢特尼克还向日方表示，将帮助日本钢铁企业新日本制铁收购美国钢铁公司，但在特朗普强调“不允许出售美国钢铁公司”的立场后，卢特尼克立即抽身事外。 还有人批评，卢特尼克介入移民政策等并非自己负责的业务领域。据悉，卢特尼克介入了只要交纳500万美元（约合72.5亿韩元）就能获得美国永久居住权的“金卡”制度的研究。另据《华尔街日报》报道，卢特尼克还在积极鼓吹吞并丹麦格陵兰岛、恢复巴拿马运河控制权、合并加拿大等特朗普的扩张主义基调。 据悉，白宫参谋们因卢特尼克最近在直播采访中谈及尚未讨论的“废除国税局”而大为惊慌。据悉，之后卢特尼克被下达了“克制电视访谈”的指示。 ● “9·11”幸存者……向希拉里捐款等政治野心很大 卢特尼克曾担任华尔街著名投资银行坎特菲茨杰拉德首席执行官。他1961年出生于纽约州长岛的一个犹太家庭，10多岁时因母亲患乳腺癌、父亲遭遇医疗事故而失去双亲。在宾夕法尼亚州哈佛福特大学完成经济学学业后，他作为基层职员进入坎特菲茨杰拉德公司，后来晋升为首席执行官。 坎特菲茨杰拉德的办公室位于2001年9·11恐怖袭击时倒塌的纽约世界贸易中心。卢特尼克当时不在办公室，躲过了这场灾难。但包括曾在同一公司工作的弟弟盖里在内，共有658名职员死亡。之后他成立了以公司名字命名的救助基金，并支援了1.8亿美元（约2700亿韩元）。 据悉，卢特尼克与特朗普的共同点是出生于纽约州的企业家，双方意气相投。2008年，他作为评委出演了特朗普过去主持的真人秀《学徒》。 卢特尼克的政治野心也很大。特朗普当选总统后，接连有报道称，卢特尼克希望担任财政部长，与贝森特发生了多次冲突。

한국어