韩元汇率创金融危机后新高 全方位袭来的关税战风暴. April. 10, 2025 07:33. . 美国总统特朗普预告的无差别对等关税正式生效的9日，韩元对美元汇率一下子突破了1480：1。在现实化的关税炸弹下，贸易依赖度较高的新兴国家货币一致呈现弱势，但唯独韩元受到了更大的冲击，令人担忧。这反映了在贸易对象国中排名第一和第二的中国和美国的强强对峙中韩国经济直接受到打击的脆弱现实。 9日，韩元兑美元的汇率暴涨10.9韩元（韩元贬值），以1484.1：1收盘。这是自2009年3月全球金融危机后16年来的最高值。开盘初期曾一度飙升至1487韩元：1美元。虽然引发韩元贬值的韩国政治不确定性有所缓解，但随着美中关税战争演变成毫不让步的“懦夫博弈”，带动了韩元汇率的暴涨。对于特朗普政府征收“104%关税”，中国正在正面应对。 在韩国股市外国人资金持续流失的情况下，如果美中矛盾进一步激化，汇率迟早会超过心理防线1500韩元。证券界甚至出现了“汇率天花板被打开”的说法。进入本月以来，外国投资者在韩国抛售超过8万亿韩元的股票，韩国综合股指时隔1年半跌破2300点。此外，中国为减少关税冲击而诱导人民币贬值，也对跟随人民币价值的韩元造成了负担。 韩元汇率暴涨有可能对原材料和能源进口比重较大的韩国经济造成致命伤。本来就遭受25%对等关税炸弹袭击的韩国企业因汇率上涨原材料费用和美元债务负担加重，处于超紧急状态。汇率上涨推高进口物价，加重老百姓生活困难，萎缩消费，使内需恢复更加困难。 甚至有人预测，受特朗普引发的关税战争的影响，今年韩国经济的增长率将停留在1%以下，在这种情况下，如果高汇率长期化，经济危机势必进一步加剧。韩国必须以24小时紧急体制应对外汇、金融市场的变动性，采取先发制人的应对措施，避免高汇率刺激物价。为了不让汇率防线崩溃，还要继续努力构筑坚固的防波堤。

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