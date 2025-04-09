擅自拍摄韩空军战斗机的10多岁中国青少年的“父亲是公安”. April. 09, 2025 07:46. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，最近在京畿水原空军第10战斗飞行团附近擅自拍摄我军战斗机而被揭发的中国高中生A某等2人早前在平泽乌山空军基地也擅自进行了拍摄。这实际上是在收集有关韩美空中战斗力运用情况的情报。当局还确认了A某的父母是中国公安这一点，正在集中调查是否存在对共疑点等。 据韩国安全部门8日透露，上月18日持旅游签证入境韩国的两名中国高中生在乌山空军基地附近拍摄了美军战斗力等。他们于上月21日前往第10战斗飞行团附近，用手机和DSLR相机擅自拍摄正在起降的我军战斗机，因居民报警而被警方逮捕。 警方以违反《军事基地及军事设施保护法》的嫌疑对他们进行了刑事立案，并禁止他们出国。另外，警方认为他们“有拍飞机照片的兴趣”的陈述可信度较低，正在调查是否存在对共疑点等。 此前的上月29日，拉拢现役军人收集军事机密和非公开资料的中国人一伙中的行动负责人被捕。被他们收买的一名士兵移交了刊登在军队内部网上的韩美联合演习进行计划等。去年11月，用无人机拍摄国家情报院建筑物的中国人被捕。入境当天，他来到国情院附近的献仁陵放无人机，在接受警方调查时表示“因为对世界文化遗产很感兴趣，所以拍摄了献仁陵”，否认了犯罪嫌疑。 去年6月，用无人机非法拍摄进驻釜山的美国航空母舰的3名中国人被捕，今年1月，用无人机擅自拍摄相当于国家重要设施最高等级（甲级）的济州国际机场的中国人也遭到揭发。

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