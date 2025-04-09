得益于盖乐世S25和储存器销售好势头，三星电子第一季度营业利润达6.6万亿韩元. April. 09, 2025 07:46. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 三星电子今年第一季度（1~3月）的营业利润超过了市场期待值，达到6万亿韩元。业界分析认为，推出新智能手机的移动经验（MX）事业部负责全体营业利润的60%左右，提高了业绩。个人电脑或智能手机中通用半导体的需求增加也为业绩改善助了一臂之力。 ●第一季度营业利润比预计增长33% 三星电子8日公布，以合并为准，今年第一季度的营业利润暂时统计为6.6万亿韩元。虽然与去年第一季度相比减少了0.15%，但与去年第四季度（10~12月）相比增加了1.69%。结束了自去年第三季度（7~9月）以后持续两个季度的负增长趋势。 金融信息企业FnGuide统计的三星电子第一季度的营业利润平均值当初为4.9613万亿韩元，但比当初高出约33%。业界认为，第五代高带宽存储器（HBM）的供货被推迟，电视及家电领域与中国企业的竞争加剧，第一季度三星电子的业绩将恶化，但三星电子克服了这种忧虑，取得了不错的成绩。 三星电子第一季度的销售额为79万亿韩元，比去年同期增长了9.84%，比前一季度增长了4.24%。这是以第一季度为准的历史最高销售额，从整个季度来看，也是继去年第三季度（79.1万亿韩元）之后的历史第二高销售额。 在此次发表中，各事业部的业绩没有公开。但是证券界推算，生产智能手机的MX事业部取得了约4万亿韩元的营业利润。2月上市的盖乐世S25系列在历代盖乐世系列中，在最短21天内就创下了国内销售100万部的纪录，呈现出良好的销售势头。韩华投资证券研究员金光镇表示：“盖乐世S25的存储芯片等零部件价格的下降也有助于改善营业利润。” ●第1季度表现良好，第2季度仍不能掉以轻心 证券业界认为，负责三星电子半导体事业的Device Solutions（DS）部门第一季度营业利润约为1万亿韩元。包括代工（半导体委托生产）在内的系统半导体部门虽然出现了2万亿韩元的赤字，但据推测，在稳居全球第一位的存储器半导体部门取得了约3万亿韩元规模的营业利润。 这是因为存储器半导体的需求出乎意料的多。中国政府为扶持经济实施了“以旧换新”政策，因此智能手机等产品的需求增加成为决定性因素。另外，为应对美国国家及各产业的关税正式实施，各企业率先增加第一季度的物量，也对DRAM的出货量增加产生了影响。 但是，第二季度（4~6月）的前景并不乐观。因为随着盖乐世S25的新产品上市效果逐渐减少，MX事业部的业绩将放缓。美国决定向负责全世界盖乐世智能手机生产半壁江山的越南征收46%的相互关税，这对三星电子来说也是一种负担。再加上美国政府不久后预告了半导体个别关税，因此有必要对此进行应对。 但是，最近存储器半导体的价格上涨将有助于三星电子收益性的改善。另外，预计上半年（1~6月）上市的盖乐世S25 Edge能否大卖，也将成为影响三星电子第二季度业绩的关键。

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