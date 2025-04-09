提名“尹锡悦亲信”为宪法法院法官……韩德洙行使代总理职权前后矛盾. April. 09, 2025 07:44. . 代行总统职权的国务总理韩德洙8日提名法制处处长李完揆和首尔高等法院部长法官咸相勋为任期还剩10天的宪法法院代理院长文炯培和宪法法院法官李美善的继任者。这是与此前一直推迟的宪法法官马恩赫、大法官马龙珠的任命一起进行的。韩德洙解释其理由说：“如果因宪法法院空缺事态而推迟决定，大选管理和补充预算准备等将不可避免地出现严重差池，国论分裂也很有可能再次激化。”但共同民主党称其“行使违宪权限”，预告了权限争议审判和假处分申请等强力应对。 韩德洙突然提名宪法法院法官候选人，对尹锡悦被罢免后转为大选的政局产生了不小的政治风波。韩德洙好象认为，此次同时行使国民力量党和共同民主党分别反对的马恩赫法官和两名新法官的人事权，不仅可以达到政治均衡，还可以得到完成宪法法院“9人体制”的名分。 但是，代行总统职权者提名总统名下的宪法法官是史无前例的，而且也与韩德洙此前的态度大相径庭，因此难免会引起争议。韩德洙对去年年底国会选出的3名宪法法院法官候选人表示，“直到朝野政党达成协议为止，将搁置任命”，结果被国会弹劾。上一次只是形式上对国会名额的法官进行任命程序，他也拒绝，这一次却又积极行使权力、提名了两名总统名额法官。 更何况，韩德洙提名的李完揆是尹锡悦在首尔大学法学院和研修院的同学、检察官同事，是尹锡悦的亲信。在12月3日紧急戒严的第二天，他还参加了所谓的“安全场所会晤”，被共同民主党指定为“内乱共犯”。对于韩德洙提名如此争议的人物，难怪有人怀疑是不是带有今后自身动向等政治意图。 据悉，韩德洙方面认为，虽然在总统被停职期间，应该只行使维持国政现状的最小限度权限，但在总统被罢免的情况下，可以扩大其范围，行使实质性的总统权限。但是，韩德洙的权限在总统停职（意外事件）和罢免（缺位）之间并无巨大变化。法律界多数人认为，韩德洙提名宪法法官是“超越职务范围的违宪”。 如果韩德洙的人事权得到落实，进步4人、中立3人、保守2人的宪法法院将变成保守4人、中立3人、进步2人。未经选举产生的代行总统职权者做出改变宪法法院保守进步结构的重大决定，势必会引发争议。韩德洙不再是尹锡悦政府的延长线，而是两个月政府交替期的管理者。应该抛开政派和理念，致力于公正中立的选举管理。本来就应该对任何政治争议都要保持距离，更不能够成为争议的当事人。

한국어