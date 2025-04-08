面对中国产低价电视空袭，三星和LG通过“AI TV”宣战. April. 08, 2025 07:22. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 三星电子和LG电子针对中国产低价电视的空袭，用“人工智能（AI）”电视进行了反击。其战略是，通过根据用户喜好推荐内容、自动调整画质及声音、实时翻译等内置多种AI功能的高端电视，守住高附加值市场。 三星电子7日在首尔瑞草区三星江南举行了新产品上市活动“Unbox&Discover 2025”，并公开了AI TV的新阵容。三星电子将AI电视阵容从去年的9个系列34个型号增加到了今年的14个系列61个型号。此前，AI电视只在Neo量子点发光二极管（QLED）及有机发光二极管（OLED）等顶级产品群中引进，但此次范围扩大到了中上级的QLED 8K、The Frame画壁艺术电视等上。 三星电子影像显示器部事业部长（社长）龙锡宇表示：“虽然预计今年（销售）数量很难增加，但将以高端产品为中心提高市场占有率。”三星电子韩国总管副社长林成泽表示：“今年已经具备了完整的阵容，搭载了Vision AI等强大的功能，有胜算。” Vision AI是电视掌握用户的喜好和意图后，提供个人化体验的技术。三星电子AI TV提供内容推荐、实时翻译、画质•声音优化等多种功能。 LG电子当天继国内、北美之后，在欧洲正式推出了强化AI功能的2025年型OLED电视。LG电子从本月开始在英国、德国、瑞士、匈牙利等8个国家销售OLED电视新产品。 LG电子强调，将以差别化的“五大AI功能”为先导，加强高端电视的领导力。AI TV新产品将支持分析不同时间段的使用模式，提出“观看足球精彩场面”、“连接游戏控制台”等针对性关键词的“AI导购员”、根据用户喜好设定画面和声音的“AI定制魔法师”等功能。 另外，围绕国内OLED电视市场的主导权，三星和LG之间还展开了“心理战”。三星电子方面在当天的记者见面会上表示：“业界最高水平的三星OLED电视今年将在韩国占据第一的位置”，“77英寸以上（三星电子的）国内市场占有率将达到60%。”对此，LG电子反驳道：“三星电子公布的数据没有反映LG BestShop和订阅销售量，与实际存在差异。通过家电流通业界掌握的情况来看，今年1~3月三星的实际销售量只有LG的三分之一。”

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