6月3日举行提前大选……为期57天的竞选开始. April. 08, 2025 07:22. by 高道艺记者、金敏智记者 yea@donga.com、minji@donga.com. 据悉，因前总统尹锡悦被弹劾而举行的第21届总统选举日确定为6月3日。 代行总统职权的国务总理韩德洙计划在8日上午举行的国务会议上审议上述内容的提前大选日期确定案后予以公告。大选当天将被指定为临时公休日。 宪法和公职选举法规定，罢免总统后60天内举行大选，选举日必须提前50天公布。此前，前总统朴槿惠2017年3月10日被罢免，时任代行总统职权的国务总理黄教安也把罢免第60天的5月9日指定为大选日。 想要成为选举候选人的公务员必须在选举日30天前的5月4日之前辞去公职。因此，各政党最晚也会在5月4日之前确定大选候选人。国民力量党7日组成了负责党内竞选的选举管理委员会。共同民主党也计划在大选日确定公告后立即进入竞选体制。 第21届总统当选人在确定当选的同时，将从第二天6月4日开始任期。不会成立总统职务接管委员会。 据悉，教育部将变更原定于大选当天进行的由韩国教育课程评价院主管的2026学年度高考6月份模拟评价日程。教育部的方针是，8日的国务会议一旦确定大选日期，立即调整6月模拟评价日期并予以公告。目前来看很有可能是延期。

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