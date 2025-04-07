即使提高山火量刑，1公里长的火就能在100米之内停止？. April. 07, 2025 07:16. . “通过预察•防治山林病虫害、预防•扑灭山火、预防•修复山体滑坡等，健康系统地保护山林……” 这是韩国保护山地树木的法人《山林保护法》第1项“目的”部分。破坏山林被认为是引发山火的主要原因。但在指出的原因中，这只能排在第二位。 难道山火的危险和制定对策的必要性比山林病虫害更被忽视了吗？此次山火烧毁相当于首尔面积的80%，造成超过30人死亡。死亡人数是山林厅自1987年开始进行相关统计以来的最高值。最近各种防止对策提议层出不穷，这也从侧面证明了为了预防山火，韩国社会有很多需要修改的地方。 其中，也有不少人主张提高对因失误引发山火的人的处罚力度。现行《山林保护法》规定，因失火引发山火的，处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚款。此次山火的大部分原因都是在扫墓等过程中发生的失火，因此要提高警惕。 但是让我们来回顾一下此次山火中发生20多人死亡的25日吧。当天的情况给了我们很大的教训，说明比起山火发生原因，更应该集中于防止扩散的对策。从22日在庆北义城郡开始的山火到24日为止，庆北尚没有出现牺牲者。情况在25日发生了剧变。在没有下雨的情况下，再加上每秒27米的强风，山火瞬间蔓延到青松、英阳、盈德，酿成了惨剧。从山火发生地区到盈德海边，直线距离长达51公里，但没有能够阻止暴走山火的刹车措施。 山林厅统计的国内山火原因10年统计（2015~2024年）似乎印证了应该提高量刑的主张。因为山火原因第一位是“进山者失火”。10年间平均171.3件，数量最多。其后依次为垃圾焚烧（67.5件）和农副产品焚烧（60.3件）。 但是，从该统计来看，还要考虑受灾面积。进山者失火造成的平均受灾面积为4.01公顷，与垃圾焚烧造成的面积（3.58公顷）相差无几。也就是说，无论是因失误而引燃的火种，还是焚烧垃圾的火种，都没有太大差异。 提高量刑能否减少相关犯罪也是学界争论已久的话题。也有相当多的研究结果表明，即使死刑制度复活，杀人等暴力犯罪也不会减少。更有分析认为，韩国的失火者处罚力度并不比美国等海外国家低很多。在美国，虽然有判决要求因恶作剧扔爆竹引发山火的少年支付400亿韩元的赔偿金，但实际上，这是普通个人很难筹集到的钱。只是象征意义而已。 在韩国社会，只询问个人事故原因，却疏忽了根本对策，反复发生类似事故的情况比比皆是。岁月号和三丰百货商店惨案等就是如此。作为此次事件的解决方案，即使提高对失火者的量刑，1公里长的山火也不会在100米之内停止。期待山林当局和国会成熟的解决方案。

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