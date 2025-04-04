排球女皇金软景，距离“眼泪的加冕仪式”还剩一场比赛. April. 04, 2025 07:19. by 金正勋记者 hun@donga.com. “排球女皇”金软景（37岁）距离“眼泪的加冕仪式”只剩下一步了。 2日，在主场仁川三山体育馆举行的与正官庄队的2024~2025赛季V联赛冠军争夺战（5战3胜制）第2场比赛中，金软景拿到22分，带领球队以3比2（23-25、18-25、25-22、25-12、15-12）反败为胜。 输掉前两局的兴国生命队在金软景的出色发挥下，此后连扳三局。特别是在第5局全队拿到的15分中，金软景获得了6分。兴国生命队主教练马切洛•阿本丹扎表示，“如果没有金软景，本场比赛将很难取胜”，“虽然是即将退役的选手，但她表现得很出色。”正官庄队主教练高熙珍也说：“在第5局中看到的金软景的竞技水平是我见过的最好的。我们队的选手们无法阻止她。” 金软景在赛后说：“有点哽咽，感觉有东西涌上心头。”因为对她来说，这场比赛可能是她20多年职业生涯的最后一场主场比赛。 在主场举行的第1、2场比赛中全部获胜的兴国生命队，如果4日在大田忠武体育馆举行的客场比赛中获胜，将获得队史第5个冠军奖杯。金软景要想重新回到仁川，球队必须输掉4日的比赛和6日进行的第4场比赛。金软景表示：“球迷们也不希望我们再次回到仁川。将尽全力在大田客场结束比赛。” 2005年在兴国生命队出道的金软景在V联赛中三次夺冠（2005~2006赛季、2006~2007赛季、2008~2009赛季）。但她最后一次登上顶峰还是在16年前。结束长期的海外生活， 2020~2021赛季回归V联赛后，她每次都与冠军失之交臂。2年前，在与韩国道路公社的冠军争夺战中，球队在主场先取得2胜后，连续输掉了后3场比赛。 对于本赛季结束后宣布退役的金软景来说，今年是最后一次挑战冠军。金软景说：“在公开场合哭的样子并不多。在接受国家代表队退役采访时哭过之后就没有再哭过”，“但是在现役最后一场比赛的时候，应该会哭得很厉害。即使冠军赛结束后哭，也应该适当地哭，真是令人担心。即使哭得很厉害，也请大家多多关照。”她还说：“没有想过夺冠或隐退相关的庆祝动作。我现在想的是只剩下一场比赛了。我会和队友们好好准备，带着冠军奖杯回到仁川。” 如果兴国生命队在4日的比赛中获胜，将成为队史第4个综合冠军（常规赛第1名-冠军赛冠军），也是第5个冠军赛冠军。有望成为常规赛最有价值球员（MVP）的金软景很有可能获得冠军赛MVP。

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