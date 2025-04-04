趁着政治空白期脱缰的食品物价……必须严惩“小伎俩涨价”. April. 04, 2025 07:19. . 食品物价正在全方位波动。统计厅公布的数据显示，上个月加工食品物价上涨3.6%，创1年零3个月以来的最高涨幅。直到去年底还维持在1%左右的加工食品物价，连续3个月呈上升趋势。巧克力（15.5%）、辛奇（韩国泡菜）（15.3%）、调料酱（11.5%）、咖啡（8.3%）、面包（6.3%）等，几乎找不到不涨价的加工食品。外国食品价格上涨3.0%，超过了全体消费者物价上涨率（2.1%）。 这在很大程度上是因为食品、餐饮企业不分品种、竞争般地上调价格。今年以来，上调或预告上调价格的企业超过40家。也有不少企业出现了两位数的上涨率。企业声称，由于原材料费、人工费上涨、汇率暴涨等，上调价格不可避免。但问题是，部分企业利用政局混乱导致政府物价管理功能减弱的机会，盲目地加入上调行列。之前因为看政府的脸色而犹豫上调的企业们，在国政空白长期化后纷纷上调了价格。 进入本月以来，方便面、汉堡包、炸鸡等价格也接连上涨，人们担心加工食品、餐饮物价上涨趋势将持续一段时间。再加上袭击岭南地区的史上最严重山火，导致主要农产品产地遭受巨大损失，也增大了农畜产品物价上涨的压力。食品价格的上涨使本来就冻结的消费心理进一步萎缩，使老百姓的生活更加艰难。这就是需要尽快稳定威胁平民生活的饭桌物价的原因。政府必须对趁政局混乱不正当涨价的变相涨价和串通价格等行为加强管理和监督，严惩不公正行为。

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