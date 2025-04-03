尖端武器、核电产业、30个月龄以上牛肉……美国硬设“非关税壁垒”. April. 03, 2025 07:51. . 美国总统直属机构贸易代表办公室（USTR）在即将对贸易伙伴国征收相互关税之际，发表了整理各国“非关税壁垒”的报告书。韩国部门包括以技术转让为条件购买武器的惯例、禁止外国人进入核电产业、禁止进口30个月龄以上的牛肉等多种内容。多数是国际社会普遍认可的惯例，或者即使解除限制，对美国方面也没有任何实际利益的要求。 美国贸易代表办公室在《2025年各国贸易壁垒（NTE）报告》中首度提出质疑称，与韩国政府签订超过1000万美元的国防产业合同的外国签约者可能会被赋予“折中交易”义务。折中交易是指在海外购买武器、军需品等时，从对方处收取技术转让等作为代价。为了加强自主国防力量，世界130多个国家都在使用，这是国际武器交易的一般惯例。尽管如此，美国方面还是指出进口大量本国武器的韩国走“歪门邪道”。 报告书还指出，韩国禁止外国人拥有核电站也是个问题。虽然之前曾对韩国限制外国投资水力、火力、太阳能发电站提出过质疑，但要求开放核电市场尚属首次。很少有国家向外国企业完全开放与低廉的基础电源、能源安全、电费直接相关的核电站市场。乌克兰战争后，法国将核电站企业法国电力公社（EDF）国有化也是出于这个原因。 美国方面还指出了只进口出生未满30个月的美国产牛肉的韩方限制。由于美国的疯牛病发病经历，韩国从2008年开始禁止进口30个月龄以上的美国牛肉。尽管如此，韩国去年依然是美国牛肉的最大进口国。如果取消限制，只会增加韩国消费者的不安感，进口减少，很可能对美方不利。 问题是，有可能只是以美国企业信访的牵强要求为借口，向韩国征收高额相互关税。最早将在今天之内向韩国通报考虑到这种非关税壁垒而决定的相互关税率，并以此为撬棍，争取更多的让步。韩国政府即使有选择地解除不符合全球标准的国内规制，也要坚决对抗侵害核心国家利益的不正当要求。

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