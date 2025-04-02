“只想着家人”，韩国人在崩塌前跳过云桥. April. 02, 2025 07:59. by 金允珍记者 kyj@donga.com. “虽然从后面听到了混凝土倒塌的声音，但是我没有回头，无条件地奔跑。” 上月30日（当地时间），在接受泰国媒体泰叻电视台的采访时，韩国人权英俊（38岁）表示，“我只想着要照顾妻子和孩子”，回顾了两天前因地震自己居住的曼谷市内高层建筑发生动摇时的情景。他说：“感觉后面有人在推我。” 上月28日，在缅甸第二大城市曼德勒发生7.7级强震，受该强震余波影响，连接曼谷市内超过50层的2栋高层公寓建筑的“云桥”即将倒塌，权某在桥崩塌之前跳过了桥，凭借这一场面他成为了当地知名人士。 权某在泰国做生意，与泰国妻子和刚满周岁的女儿一起居住在曼谷，该视频通过社交网络服务（SNS）传开。另外，该视频成为话题后，网红妻子鲍宥利（音）在自己的SNS账号上公开了视频中的男性是自己的丈夫。 据新加坡日刊《海峡时报》报道，地震发生时，权某正在位于52层的小区内的健身中心进行运动。他为了在对面建筑30层的家里等待自己的家人，冒着生命危险越过了云桥。到达家后确认妻子和女儿已经躲避的事实的权某通过楼梯走到了1楼，见到了家人。据悉，他没有受重伤，只是受了轻微的擦伤。 视频通过SNS传开后，一夜之间成为名人的他收到了多家泰国及海外媒体的采访邀请。网络上对于权某勇敢的行为，有人表示“人类是惊人的。无论多么可怕，为了守护心爱的人，什么都可以做。”另外还出现了“真是‘国民丈夫’的模范。有这样的丈夫的妻子真是幸运”、“谁说韩国男人只存在于电视剧中呢？现实中也存在”等留言。

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