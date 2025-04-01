爱就能达成和解吗？. April. 01, 2025 07:49. . 根据前苏联反体制作家、诺贝尔文学奖获得者亚历山大•索尔仁尼琴（1918~2008年）的回忆，他的父亲在学生时期很尊敬列夫•托尔斯泰。有一天，父亲好不容易见到了托尔斯泰，他问大文豪。“要消除矛盾，该怎么办呢？”“请爱吧。”“即使对方讨厌我，想伤害我呢？”托尔斯泰的回答始终如一。“请爱吧。” 索尔仁尼琴对托尔斯泰纯真的爱打令念念不忘，托尔斯泰的绝对博爱主义在殖民地朝鲜赢得了青年的欢心。但是，日本帝国主义不可能因此而感动和反省。失望的青年们走向了极端。独立运动家金山在《阿里郎》中说，大部分义烈团员都曾经是托尔斯泰主义者。 如果个人想维持相互爱戴的和睦的关系，就要理解对方的立场，并保持关怀尴尬局面的态度。如果连对方的缺点都爱的话，会成为受到称赞的恋人。 但如果是处于战争状态的国家，如果一个国家知道并充分理解对方的状态和弱点，如果他是强者，就会选择进攻，而不是和解与爱。国家间的和平靠力量均衡来维持。欧洲国家表示将向乌克兰派遣维和部队。但如果西欧国家有足够的军备和威慑力，当初俄罗斯也就不会发动乌克兰战争。 与特朗普在去年的大选过程中声称“（如果当选）将在24小时内结束俄乌战争”不同，双方似乎很难达成协议。不仅没有和解，反而互相打出强硬牌，希望一方屈服。现在不是担心他国战争的时候。韩国社会也别说相互理解，甚至面临力量和愤怒的江河。大家都很担心，只有那些权力上瘾的人不知道。

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