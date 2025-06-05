李在明决心要成为“所有人的总统”……要铭记“未能过半”中绝妙的民心



李在明总统就任第一天的4日提出了团结、实用、妥协的国政大方向。李在明在国会朗读的就职演说中表示：“就像总统（大统领）的另一个含义是要求大团结一样，我将成为服务所有国民的总统。”他还说：“将恢复让步和妥协的政治。”李在明以“克服紧急戒严和弹劾留下的伤痛”为课题，表示将国民团结作为了第一课题。



李在明还表示，“将打造实用性的市场主义政府”，宣布脱离理念。“没有进步和保守。如果有必要，将不分朴正熙政策和金大中政策。”他在就职演说中再次强调了从去年开始提出的关于实用主义政治的意志。



李在明的主动沟通，体现为邀请国会议长及朝野代表参加就任后的第一次午餐。李在明在席间表示：“希望不是像战争一样的政治，而是通过对话进行竞争的政治。”他提到了国民力量党紧急对策委员会委员长金龙泰等名字，承诺“会经常联系”。尹锡悦政府的3年是政治对话消失的时期。尹锡悦和在野党代表进行像模像样对话，只有去年的茶谈。李在明打破这种框架，明确表示了恢复政治对话的意愿。



李在明在6月3日总统选举中以49.42%的得票率获得了1728万票。作为民主党系总统候选人，这是最高得票率，也是历史最高得票数。虽然比第二名多出289万票（8.9个百分点），但选民们堪堪没有让他拿到过半数的得票。这体现了“绝妙的民意”，即既要支持李在明政权，又要警惕其单方面独断专行。拥有近190个泛执政圈国会议席的李在明政权应该铭记这样的民意，开展团结和合作。



沟通的努力可能会在一两天内面临难关。共同民主党在国会处理总统选举前公开的各种法案的过程中，有可能与在野党发生冲突。历代所有总统在就职演说中都写下了玫瑰色的未来。但实际上，由于各种原因，国政成了与承诺渐行渐远的过程。李在明就任总统第一天首先向激烈的攻防对象——在野党善意地伸出了手。国民正在关注，这种尝试是否会转化为泛执政圈协调后的努力，在野党是否会摆脱一边倒反对的旧公式携手合作。

