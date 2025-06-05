李在明总统：“要成为实用的市场主义政府”

李在明总统4日表示：“李在明政府将成为实用的市场主义政府。不是控制和管理的政府，而是支持和鼓励的政府。”他强调总统选举过程中提出的“增长”和“经济复苏”口号，并把重点放在挽救经济上。李在明当天在国会宣誓就任总统后通过“对国民讲话”表示：“朴正熙政策和金大中政策都需要，如果有用，将不予区分地使用。”他表示：“创造新的增长动力、共享增长机会和结果的公平增长，将打开更好的世界大门。”他还表示：“将从恢复民生和挽救经济开始。将以与萧条一战的思想准备，立即启动紧急经济应对专班。”李在明就任总统后的第一个课题就是编制补充预算。他表示：“最快今天晚上，不仅是相关部门的所有负责人，连实务人员也会齐聚一堂，最大限度地完成可以马上完成的行政和程序。”李在明当天来到总统室吹风室，亲自宣布了新政府首次人事安排。国务总理候选人是其亲信幕僚、共同民主党四选议员金民锡，国家情报院院长候选人是前统一部长李钟奭。他强调了金民锡是发挥国会和党之间桥梁作用、李钟奭是寻找僵硬的韩朝关系突破口的合适人选。李在明提名共同民主党三选议员姜勋植为首任总统秘书室长。姜勋植既是“50多岁的战略家”，又是派系色彩较浅的忠清道出身的团结型人选。这也是首次由“70后”担任总统秘书室长。曾任外交部韩半岛和平交涉本部长的共同民主党议员（比例代表初选）魏圣洛被任命为安保室长。警卫处长由前陆军大将黄仁权担任，发言人由从此次总统选举竞选团队起担任发言人的共同民主党议员（比例代表初选）姜有桢担任。李在明解释说：“首先考虑的是忠于国民、相关领域的专业性和能力以及对国政哲学的理解度。”李在明的任期始于中央选举管理委员会确定当选人的当天上午6点21分。选管委表示，开票结果显示，李在明在选举中获得1728.7513万票。这超过了第20届总统选举时尹锡悦获得的1639.4815万票，是历届总统选举中得票最多的一次。李在明的得票率为49.42%，国民力量党总统候选人金文洙得票率为41.15%，改革新党总统候选人李俊锡得票率为8.34%。尹多彬记者 empty@donga.com