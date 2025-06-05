避开正道只走歪路的国民力量党……剩下的只有历史上第二大惨败



国民力量党议员们从因去年12月3日紧急戒严而预计会提前举行总统选举的去年12月起就表示：“还好对方是李在明，尚可一战。”保守阵营发生足以溃败的巨大不利因素，局面与8年前前总统朴槿惠遭到弹劾时相似。但他们认为，还好对方是保守层和中立层非好感度较高的李在明，因此只要党整理好阵型，就没有理由不在总统选举中获胜。



保守阵营最担心的总统选举格局是“尹锡悦对李在明”。要想阻止这种情况的发生，首先要做的就是越过紧急戒严和弹劾之河。但国民力量党选择了“反对弹劾”的党论。议员们纷纷跑到汉南洞总统官邸前，纷纷以自由韩国党时期以后已从党内消失的“马路保守派”自居。不少议员对“并非戒严令，而是启蒙令”的谬论表示赞同。到尹锡悦被罢免的4月4日，国民力量党浪费了整整4个月。



要想让上述主张成为现实，国民力量党也要以降低超越李在明的国民非好感度为前提。但国民力量党每次都选择了提高中立层、合理保守层非好感度的道路。



宪法法院作出“8：0”罢免尹锡悦总统的决定后，国民力量党迟迟才投入到总统选举准备之中。据说党内自认还有希望。安哲秀、吴世勋、刘承旼、韩东勋、洪准杓等全国知名度高的总统选举候选人如果像花束一样团结在一起进行“感人”的竞选，就能战胜李在明。大部分候选人在扩大中立层外延上表现出优势，也是其自信的根据。



然而，国民力量党领导层没有把重点放在选择有竞争力的候选人上。相反，在党员投票的基础上，依然坚持只以国民力量党支持层和无党派层为对象的防止逆向选择条款的竞选规则。这似乎不是为了选出能战胜李在明的候选人，而是为了选择符合党主流口味的候选人。刘承旼在参与竞选之前就离开了。



竞选开始之前，党主流又突然提出了“借用韩德洙论”。后来有很多说法认为，这是总统选举后围绕党主导权的权力斗争的铺垫。甚至不是敦促韩德洙参加党内竞选，而是主张在竞选后实现单一化。对于没有名分的主张，首尔市长吴世勋也选择了不参加竞选。



党领导层甚至还强行更换了竞选中选出的总统候选人金文洙。这是前所未有的政治操弄，最终不仅使中立层，连合理的保守层也背转身去。



一名国民力量党人士表示：“国民力量党每次都不走正道，只知道玩小伎俩。”国民力量党一再玩弄小伎俩，就算在选举最后阶段向改革新党总统候选人李俊锡施压，李俊锡也没有理由接招了。



6个月来一直徒劳无功的国民力量党，面对的是民主化以后第二大差距的总统选举失败。但直到李在明总统宣誓就职，也没有人愿意对此负责。虽然现在应该深切感受到应该走正道，但依然和过去6个月的样子一样。如果内心另有盘算，也许这次连党的存在都要令人担心。

