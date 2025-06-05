韩国航空宇宙产业公司再向菲律宾出口12架FA-50战机

韩国航空宇宙产业公司（KAI）4日宣布，已于3日同菲律宾国防部签署追加出口FA-50轻型攻击机（见图）的合约。这是继2014年首批订单后时隔11年再次签约。合同金额包含飞机及后续后勤保障，总额达7亿美元（约合9753亿韩元），计划至2030年交付12架战机。FA-50是韩国航空宇宙产业公司与洛克希德•马丁公司联合开发的多用途战斗机，由T-50高级教练机改良而成。菲律宾曾于2014年3月引进12架该机型。其本土化改良型号FA-50PH现已成为菲律宾空军核心战力之一。本次增购的12架FA-50PH搭载空中加油系统延长了续航距离，并配备有源电子扫描阵列雷达（AESA）及空对地/空对空武器系统，显著提升了探测与打击能力。韩国航空宇宙产业公司表示：“对首批FA-50PH提供的可靠后勤保障确保了作战可信度，促成了此次增购协议。这尤其得益于防卫事业厅、空军、国防技术振兴研究所、外交部及驻菲使馆等政府、军方和企业机构的同心协力。”此前，FA-50PH曾在2017年菲律宾政府军与反政府武装的“马拉维战役”中成功执行作战任务。去年8月参加澳大利亚达尔文基地举行的“漆黑2024”联合空中演习时，亦展现出卓越机动性能。韩国航空宇宙产业公司评价称，继2023年5月与马来西亚签署18架供应协议后，此次二次签约印证了FA-50在东南亚市场的竞争力。该机型迄今已向菲律宾、印度尼西亚、泰国、伊拉克、波兰、马来西亚等6国出口逾140架。韩钟浩记者 hjh@donga.com