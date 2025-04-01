走向崩溃局面的极端对峙……到了宪法法院和韩德洙作出了结的时候. April. 01, 2025 07:49. . 宪法法院在3月最后一天也没有公布尹锡悦总统弹劾案的宣判日期，围绕任命宪法法官候选人马恩赫的朝野对峙则正在走向极端。共同民主党代表李在明表示，“现在大韩民国的混乱都是从代行总统职权的韩德洙和经济副总理崔相穆开始的”，预告了将强行实施“双弹劾”。国民力量党紧急对策委员长权宁世表示，“这就是在说要颠覆政府”，以内乱煽动宣传嫌疑告发李在明，并要求马恩赫辞职。 这种对立还演变成围绕宪法法官任期的立法冲突。国民力量党表示，如果共同民主党提议弹劾韩德洙，将协商韩德洙任命即将于18日结束任期的宪法法院代理院长文炯培和李美善法官继任者的问题。对此，共同民主党向国会法司委小委员会提交了禁止代总统指定法官的法案，以及在法官任期结束后自动延长任期的法案。如果剩余任期不到3周的两位法官离任前宪法法院还没有宣判，马恩赫的任命问题还没有整理好，国家将会陷入更大的混乱。 朝野双方背水一战，不惜国政瘫痪，针锋相对，但韩德洙和宪法法院却始终保持沉默。宪法法院上月底曾表示，崔相穆没有任命马恩赫是违宪行为，韩德洙搁置任命3名法官候选人也是违宪行为等，已经两次表示未任命法官违反了宪法。但韩德洙在恢复职务一周后也没有表明任何立场，宪法法院在辩论日期结束34天之后也没有确定宣判日程。 最终，在朝野消耗性的对峙导致崩溃局面之前，能够解决问题的是掌握弹劾案宣判和任命马恩赫关键的宪法法院和韩德洙。最重要的是，作为守护大韩民国宪政秩序的最后堡垒，宪法法院应该正视最近自己成为延长不确定性、扩散混乱原因的现实。必须尽快宣布弹劾案宣判日期，结束困扰韩国国民4个月的12月3日紧急戒严造成的混乱。韩德洙作为缺乏国家领导力的严正的国政管理者，也应恪尽己责。他必须反省，自己的不作为是否真的是斜视政界、推卸责任的处事方式。

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