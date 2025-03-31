帮助灾民的灾民……“因为太了解这种痛苦了”. March. 31, 2025 07:56. by 义城=明民俊记者、全南赫记者，山清=都永镇记者 mmj86@donga.com、forward@donga.com、0jin2@donga.com. “怎能因为是灾民就坐视不理呢？” 30日上午，在庆尚南道山清郡丹城中学见到的姜贞淑（60岁），一边往餐盘里盛满米饭一边说着。姜贞淑是因山火而失去家园的灾民，从早上5点半到晚上10点一直在提供伙食服务。她在此次火灾中失去了房子和果园。与她一道的志愿者大部分也是像她一样的灾民。姜贞淑说：“我在1998年智异山水灾时也得到过志愿者的帮助。看到他们的献身精神，我也想只要有机会就做志愿服务。” 席卷岭南地区的历代最严重山火造成了很多灾民，为了帮助他们，各地纷纷伸出援助之手。当天上午，在山清郡矢川面新川里东堂村见到的山清郡邑面体育会联合会会长朴浩圭（65岁）正在帮助山火后的善后工作。他说：“来这里的人都放下生意，做好了损失数十、数百万韩元的心理准备。邻居这么困难，生意算什么?” 在庆尚北道义城郡沙谷面灭火现场见到的居民金某（49岁）也表示：“放弃了周末来到这里。正在尽最大努力帮助灭火队员。”义城是庆尚北道北部地区山火最早开始的地方。还有听说山火消息从大老远赶来的志愿者。在义城郡安平面灭火现场帮忙的朴某（54岁）说：“听说家乡的朋友受害，从大邱赶了过来。” 灾民们临时停留的避难所里挤满了前来洗衣、医疗支援的志愿者。在义城体育馆避难所前，救世军和大韩佛教曹溪宗正在准备免费供餐。救世军元堂英文教会负责人安索贝说：“在灾难面前，还分什么宗教?” 看到不分昼夜辛苦工作的灭火队员和志愿者们，当地商人也站了出来。位于庆尚北道青松的一家餐厅在出入门上贴着“眼下为消防员免费提供饮食”的告示。盈德江口面的一家咖啡厅也免费向灾民、灭火队员和公务员、警察等人士等提供了咖啡。光州市和京畿道安养市等向山火地区捐赠了捐款。据中央灾难安全对策本部透露，截至目前，由救助团体提供的山火受灾地区捐款约为554亿韩元。

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