尹锡悦弹劾案宣判迟迟不定，执政党也表示“必须在本周了结”. March. 31, 2025 07:55. by 金智贤记者、赵权亨记者 jhk85@donga.com、buzz@donga.com. 朝野政党一致敦促宪法法院迅速指定尹锡悦总统弹劾案的宣判日期。在宣判日期更有可能推迟到4月的情况下，曾向宪法法院表示“不要急于下结论”的国民力量党也主张有必要迅速宣判。 共同民主党代表李在明30日表示：“随着弹劾案的最终宣判被推迟，国民的不安在加重，对宪法法院的不信任呼声也越来越大。希望为全体国民迅速做出明智的决定。” 国民力量党内部也不断有人呼吁，“宪法法院应在本周内结束弹劾审判”，敦促迅速宣判。该党领导层人士表示：“为了尽快结束这种混乱状况，需要迅速宣判。宪法法院现在应该做出决定。” 朝野政党双方都敦促宪法法院对尹锡悦弹劾案作出宣判，心思却各不相同。共同民主党主张，必须在宪法法官文炯培、李美善卸任的4月18日之前任命宪法法官候选人马恩赫，作出赞成弹劾尹锡悦的判决。该党院内代表朴赞大当天在记者会上表示：“如果截止到4月1日还不任命马恩赫，（我党）将做出重大决定。”该党院内领导层人士表示：“（如果不任命马恩赫，）将于4月2日和3日举行国会全体会议，推进对代行总统职权的韩德洙和副总理兼企划财政部长崔相穆的弹劾。此后被任命为代总统的国务委员们如果推迟任命马恩赫，也将全部成为弹劾对象。”也就是说，继“双弹劾”之后，“弹劾全体国务委员”的可能性也很大。 相反，国民力量党对任命马恩赫的立场是“绝对不行”。特别是，该党院内代表权性东表示，将在31日以内乱阴谋罪等罪名，告发主张共同民主党弹劾全体国务委员的共同民主党初选议员和李在明等72人。”对此，共同民主党初选议员组织“共同民主党初选”针锋相对地表示：“将以诬告罪进行反告。”

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