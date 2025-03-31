经济究竟有多差，韩国银行居然缴纳法人税排名第一. March. 31, 2025 07:55. . 统计显示，去年在韩国缴纳法人税最多的法人不是韩国代表性出口企业，而是韩国银行。韩国银行年度报告显示，韩国银行去年通过海外股票和债券交易获得了很多运营收益，今年要缴纳的法人税达2.5782万亿韩元。相反，三星电子、SK海力士、现代汽车等预计达不到这一水平。根据海外金融状况，韩国银行获得收益不是本质领域，也不可能持续。企业赚钱更多才是正常情况，但由于经济萧条，业绩不振持续时间长，出现了倒过来的不正常情况。 三星电子2023年出现11.53万亿韩元的营业亏损，去年未能缴纳法人税。去年虽然成功扭亏为盈，但考虑到出现赤字时后续反映减税的结转亏损等，预计今年要缴纳的税金只有数千亿韩元。与最多一年缴纳法人税高达6万亿韩元左右相比，简直是隔世之感。SK海力士和现代汽车如果反映各种扣除项目，预计今年的法人税将分别达到2万亿韩元左右，低于韩国银行。 问题是，企业度过业绩青黄不接期越来越难。随着美国对外国产汽车征收25%的关税和对等关税迫在眉睫，出口战线告急。随着弹劾政局的不确定性延长，内需停滞长期化，信用危险增大，国家信用等级也响起了降级的警告声。海外机构纷纷下调韩国今年的经济增长率预测值。英国调查公司凯投宏观将预测值下调至0.9%，预告“增长低于1%”。美国标普的预测值从2.0%一下子降到1.2%，降幅达0.8个百分点。 只有企业复活，税收才能增加，才能有经济也恢复的良性循环。朝野政党最近达成协议，启动了向半导体、二次电池、生物、人工智能等未来产业投资50万亿韩元的尖端战略产业基金。为了提高企业活力，应该继续这种努力。为了不让企业在美国发起的关税轰炸中受到攻击，民间和政府应该齐心协力。不能放任一再出现韩国银行比出口企业赚得更多、纳税更多的奇怪现象。

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