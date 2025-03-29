车维德：“韩美同盟面临安静的危机……只有举行大选才能解决政治危机”. March. 29, 2025 07:15. by 纽约=常驻记者林宇善、李基旭记者 imsun@donga.com、71wook@donga.com. 有人担心，强调“美国优先主义”的美国特朗普第二届政府和因弹劾政局而陷入领导力空白的韩国之间，尚未暴露的危机正在加深。 美国韩半岛问题专家、战略国际问题研究所韩国客座研究员车维德（维克托·车，照片）当地时间27日在与前美国驻韩大使马克·利珀特、《华盛顿邮报》日本东京分社社长米歇尔·李艺希（音）、《华尔街日报》首尔分社社长蒂姆·马丁以“韩国的未来会如何”为主题的在线对话中表示，“虽然没有人如实谈论，但现在韩美同盟正处于‘安静的危机’中”，担心韩国的领导力空白正在加剧危机。他认为，最近韩美两国没有高层接触、特朗普第二届政府施压关税、最近访问亚洲的美国国防部长赫格塞思没有访韩等，都表现出了韩美同盟的危机。 车维德还表示：“韩国的政治危机和街头示威，如果不进行选举（大选）就无法解决。”他预测，如果宪法法院对尹锡悦总统的弹劾审判作出驳回或退回的决定，尹锡悦重返政坛，这一危机将更加严重。 他分析称：“（尹总统一旦复职）韩国将会出现街头示威持续等最坏的情况。”他认为，国民力量党也将尹锡悦视为“受损资产”，准备下次选举，因此即使他回归也很有可能沦为“跛脚鸭（权力流失）”。 车维德提到曾多次强调“驻韩美军应该集中力量保卫韩国防御中国”的国防部政策副部长候选人埃尔布里奇·科尔比，并分析称，“这种情况下，韩国在战略灵活性、防卫费分摊额特别协定等方面几乎可以肯定会受到（美国的）压力”。 李艺希认为，最近美国将韩国指定为“敏感国家”引发一系列混乱，“如果不是（韩国）没有明确的国家首脑，就不会发生这种混乱。韩国的政治危机导致了如何应对美国的信心不足”。24日，现代汽车集团宣布210亿美元（约31万亿韩元）的投资美国计划，也有人认为现代汽车集团屈服于美国的贸易压力。 对于关税等美国的贸易压力是否会影响韩国选举的提问，马丁分析说：“如果美国看起来具有攻击性，共同民主党方面可能会获得反射利益。”

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