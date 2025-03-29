现代汽车正式启动氢能驱动程序，上半年“NEXO”第二代将公开. March. 29, 2025 07:14. by 韩钟浩记者 hjh@donga.com. 氢气作为可以代替化石燃料的环保能源之一备受关注，现代汽车为了掌握氢能市场的主导权而站了出来。 28日，据汽车业界透露，现代汽车将2025年作为氢气事业扩张的元年，正在全面推进。20日，现代汽车在首尔瑞草区EL Tower举行的第57届定期股东大会上，表决通过了在章程事业目的上追加氢事业的议案。其构想是，包括氢燃料电动汽车研究开发在内，在从氢气生产到储存、运输等氢生态界整个领域加快事业扩张速度。最近，张在勋（音）副会长总管的企划调整担当旗下还新设了能源氢事业本部。也就是说，在集团内设立了总管氢气事业的指挥塔组织。 现代汽车的氢气事业相关行动与27年来对氢气事业的执著相吻合。现代汽车于1998年新设了专门负责氢气研究开发的组织，并一直引领氢气技术。2013年，公司在世界上首次具备氢燃料电动汽车量产体系，推出了“途胜ix Fuel Cell”，2018年推出了“NEXO”。NEXO的全球累计销量突破4万辆，巩固了轿车氢能汽车市场占有率第一的地位。 预计今年上半年（1~6月）内将公开NEXO的后续车型。这距离去年10月发布概念车“INITIUM”仅隔半年左右。张副会长表示：“在过去的27年里，现代汽车之所以能够毫不动摇地挑战和决断，是因为对氢的价值有正确的信念”，“氢气不仅是为未来一代的干净能源，而且可及性也很高，因此是公平能源。” 随着现代汽车加快氢气相关事业的步伐，特别是正在大力发展的氢燃料电池系统品牌“HTWO”也同时获得了动力。在海外也取得了显著成果。现代汽车的第一个海外氢燃料电池系统生产法人“HTWO广州”最近向广州开发区交通投资集团交付了190辆4.5吨级氢燃料电池冷藏卡车。这是中国国内氢燃料电池冷藏卡车单一订货量历史最大规模。

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