“金日成去世是因为核问题和韩朝首脑会谈的压力”. March. 29, 2025 07:14. by 高道艺记者 yea@donga.com. “金日成在核问题和南北（韩朝）首脑会谈等前夕，因压力和过度疲劳，心脏出现了问题。” 朝鲜金日成主席去世两天后的1994年7月10日，中国外交部当局者在会见韩国驻华大使馆公使金夏中时做出了上述表示。这位官员说，“1993年，中国专家曾2至3次前往朝鲜为金主席治疗心脏病”，“朝鲜方面声称死因是心脏病的说法可能属实。” 1994年7月末预定的韩朝首脑会谈前夕，金日成主席去世的当时的情况，通过外交部在30年后的28日公开的外交文件被详细公开。 文件显示，前朝鲜外交部长金永南在公布去世消息之前向中方表示：“（儿子）金正日将继承金日成的所有政策。”中国外交部人士表示：“金日成主席访问中国时，就自己的儿子问题曾向邓小平托孤。”“托孤”是托付孤儿的意思。据悉，美国驻日大使沃尔特•蒙代尔对前国防委员长金正日评价称“似乎有些傻乎乎的（goofy）、像孩子一样的（childish）领导人似乎有些让人难以信服”。 1994年10月朝美核协议《日内瓦协议》前夕，前总统金泳三在与美国总统克林顿的通话中试图抗议“越过韩国”的情况也被公开。当局准备的金前总统通话内容资料中写道，“国民中确实有一些人认为，朝鲜核问题交涉是在排除当事者韩国的情况下被讨论的事实是屈辱的。” 美国能源部1981~1994年将韩国和朝鲜等50个国家指定为“敏感国家”时，能源部内部规定也被公开。韩国以“国家安全形势、核不扩散、地区不稳定以及支持恐怖主义等问题”为由被列为敏感国家，韩国研究人员在访问能源部下属的核武器、核能相关敏感设施时受到美国情报机构调查等限制。

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