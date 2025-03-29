“真的没有指示过吗？”. March. 29, 2025 07:14. . 参与去年12月3日紧急戒严并接受审判的前陆军特殊战司令官郭钟根，最近在向法院提交的意见书中向尹锡悦总统问道：“那天晚上真的没有指示过我拉出议事堂的议员们吗?”郭种根表示：“我甘愿承担任何法律责任。如果总统掩盖当天的真相，把我和部下变成骗子，那就是用总统的指示两次杀害军人。”郭种根在媒体公开的狱中亲笔留言中也表示：“我军希望讲义气吗？想要正直的东西吗？正直地尽最大努力的人们没有得到尊敬，被利用，应该如何理解这个看似傻瓜的世界呢？” 郭种根是在戒严当晚根据尹总统和时任国防部长金龙显的指示，出动部队队员进入国会，指示进入议事堂和国会断电的人物。对此，尹总统方面表示，“不是将议员，而是将要员拉出来”，一直主张郭种根起初说的是“人员”，在在野党的劝说下改变了说法。郭种根的狱中笔记和意见书可以看作是就围绕这一问题的真相攻防战，是在公开质问尹总统有没有指示过当晚把议员拉出来。 一直以来，尹总统承认在宣布戒严前后与郭种根和时任首都防卫司令李镇雨等指挥部联系的事实，但从未明确说明下达了什么指示。对于部分主张，他只不过是抓住话柄而已。尹总统“把议员拉出来”的指示是特种兵1空降旅团长和下属大队长等参与国会作战的郭种根的多名部下共同作证的。宪法法院利用职权采纳的唯一证人、首都防卫司令部第一警备团长赵成贤也表示：“从首都防卫司令李镇雨那里接到了进入国会本厅内部把议员们拉出来的指示。” 戒严当时尹总统下达的指示不是军队领导层闭口不谈就能隐藏的。如果像尹总统所说的那样，没有下达过拉出议员的指示，那么是那么多指挥官们一致编造了虚假指示吗? 对于郭种根“真的没有指示过吗”的提问，尹总统现在应该做出堂堂正正的回答。

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