参加世俱杯的“韩国独苗”蔚山队坐上“钱垫子”，光参赛费就可到手140亿韩元. March. 28, 2025 07:28. by 金正勋记者 hun@donga.com. 作为韩国唯一一支参加国际足联（FIFA）俱乐部世界杯（世俱杯）比赛的职业足球K1联赛（第一级联赛）蔚山队将坐上“钱垫子”。 国际足联27日通过官方网站公布了将于6月15日（当地时间）在美国拉开帷幕的2025国际足联世俱杯的详细奖金分配方案。此前，FIFA曾于6日公布，此次大赛的总奖金为10亿美元（约1.4661万亿韩元）。 根据国际足联当天公布的分配方案，总奖金10亿美元中的5.25亿美元将作为“参赛费”进行分配。欧洲足球联盟（UEFA）所属俱乐部最多可获得3819万美元（约560亿韩元）。而蔚山队所属的亚洲足球联盟（AFC）所属球队将领取955万美元（约140亿韩元）的参赛费。蔚山队将在确保相当于K1联赛冠军奖金5亿韩元28倍金额的情况下参加此次比赛。 蔚山队根据大赛成绩可以获得更大的收益。在小组赛中每赢得一场比赛将获得200万美元，如果双方战平，将各获得100万美元。如果在进行3场比赛的小组赛上全部获胜，将追加确保600万美元。另外，如果进入16强，将获得750万美元（约110亿韩元）、8强1312.5万美元（约193亿韩元）、4强2100万美元（约309亿韩元）、决赛3000万美元（约441亿韩元）等，成绩越好，越能确保巨额资金。冠军球队还将获得4000万美元（约588亿韩元）的冠军奖金。 蔚山队的目标是进入16强。指挥蔚山队的金判坤主教练表示，球队的目标是在小组赛上以1胜2平的成绩晋级16强，如果目标如期实现，将追加确保1150万美元（约168亿韩元）。被分在F组的蔚山队将与弗卢米嫩塞（巴西）、多特蒙德（德国）、马梅洛迪-桑达乌斯（南非共和国）展开竞争。 国际足联主席詹尼•因凡蒂诺表示：“此次大赛是FIFA足球大赛史上奖金最多的一次”，“除了奖金之外，还制定了向全世界俱乐部追加支援2.5亿美元的史无前例的‘连带投资项目’。”FIFA不会拿走本次大赛产生的收益，而是会分配给全世界的俱乐部。

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