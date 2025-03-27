去年韩国移动结算比重52%，“实物卡”结算有所减少. March. 27, 2025 08:31. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据调查，随着利用三星支付等移动设备的结算规模增加，利用实物卡的结算有所减少。 据韩国银行26日发表的《国内支付结算动向》显示，去年个人•法人的信用•借记卡（以专业信用卡公司和国内加盟店为标准）结算额平均每天为3万亿韩元，比前一年（2.9万亿韩元）增加了1.7%。 从接近设备来看，去年利用移动设备等的结算规模平均每天为1.6万亿韩元，比前一年增加了5.5%，而利用实物卡的结算规模平均每天为1.4万亿韩元，减少了2.3%。移动设备利用结算包括网上购物等使用移动设备的非面对面结算和在现场接触移动设备终端机（信用卡终端机、QR码阅读器）等的面对面结算。 这是自2020年（-7.4%）以来，时隔4年利用实物卡的结算规模减少。利用移动设备等的结算在全体结算中所占的比重从2023年的50.5%增加到去年的52.4%。利用移动设备等的结算比重每年都在增加。 在利用移动设备等的结算中，以信用卡为基础的“简便支付”服务比重为51.1%，比前一年（48.5%）有所增加。简便支付是将信用卡信息提前储存在移动设备等，通过密码或指纹识别使用的服务。在简便支付服务中，包括三星支付或Naver支付等信息通信技术（ICT）企业或智能手机制造商在内的金融科技企业提供的服务比重为70.3%，比前一年（67.7%）有所增加。相反，信用卡公司的简便支付服务使用比重从32.3%减少到了29.7%。

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