消息人士：“派往俄罗斯的朝鲜军人，上缴四分之三以上工资”. March. 27, 2025 08:30. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，被派往乌克兰战争的朝鲜军人从俄罗斯获得的工资中，有超过四分之三被朝鲜当局抢夺走。朝鲜军人被投入到最大激战地库尔斯克战场，作为“炮灰”被逼到绝境，其个人工资的大部分实际上相当于流入了朝鲜的核开发资金。 精通朝鲜消息的人士26日表示：“据我所知，派俄军人人均月薪为2000美元（约合293万韩元），但除其中400-500美元外，其余部分都上缴给朝鲜当局。”另一名精通朝鲜消息的人士表示：“据说还有相当多的朝鲜士兵根本没有领到工资。”也就是说，俄罗斯当局支付的朝鲜军人工资实际上被用于维持包括核开发在内的金正恩政权体制。去年10月，韩国国家情报院曾在国会情报委员会上报告称，据了解，俄罗斯每月向朝鲜军队支付2000美元左右的费用。 朝鲜去年10月向俄罗斯派遣了由特殊部队“暴风军团”和侦察总局所属的1.1万多名兵力，同年11月投入前线，今年年初又增派了1000多名兵力。据悉，截至目前，包括数百名战死者在内，死伤者达4000多人。 韩国情报当局还掌握到，朝鲜内部也传出了这样的消息，动摇正在扩散。朝鲜军人被投入战场4个多月后，朝鲜和俄罗斯都没有正式承认派兵事实。国情院表示：“在朝鲜内部，尽管朝鲜当局封口不谈，派兵消息也在暗中扩散。”

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