巴勒斯坦爆冷战胜伊拉克，韩国足球进军世界杯决赛圈亮起绿灯. March. 27, 2025 08:30. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韩国队在主场举行的两场比赛中均以平局收场，但凭借同组巴勒斯坦队奇迹般的胜利，向2026北中美世界杯决赛圈又迈进了一步。 国际足联（FIFA）排名仅第101位的巴勒斯坦队在26日举行的与伊拉克（第56位）的北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛B组第8轮比赛中，凭借下半场补时阶段艾哈迈德•马哈兹纳攻入的制胜一球，以2比1获胜。前一天为止排在小组最后一名（第6位）的巴勒斯坦队在本轮预选赛上取得首场胜利，排名升至第5位，而未能追加积分的排名第3位的伊拉克队（积12分）未能缩小与排名靠前的球队之间的差距。 第三轮预选赛由18个国家分成3组，每组6支球队，以“主客场循环赛”的方式进行。每队结束10场比赛后，各组的前两名将直接进入世界杯决赛圈。各组第3、4名还要争夺2.5个出线名额，进行亚洲及各大陆间的附加赛（PO）。 B组排名第一的韩国队（积16分）25日在主场迎战排名第二的约旦队（积13分），最终以1比1与对手握手言和，仅追加1分。继20日与阿曼队的比赛（1比1战平）后，韩国队连续两场主场未能取得胜利，因此，本轮过后韩国队无法保证直接进入世界杯决赛圈。 但是，随着伊拉克队遭到巴勒斯坦队的意外打击，韩国队坐收渔翁之利，占据了出线的有利位置。韩国队在6月份举行的与伊拉克的预选赛第9场比赛中，只要打平就能连续11次进入世界杯决赛圈。因为，在还剩最后第10场比赛时，韩国队与伊拉克队的积分差距将维持在4分。 另外，被分在C组的中国队在25日与澳大利亚队进行的第8场主场比赛中，以0比2完败，未能摆脱最后一名（积6分）。中国队与排名第二的澳大利亚队（积13分）的差距拉大到7分，无缘直通世界杯决赛圈。在剩下的比赛中，中国队有望进入踢附加赛的前四名。2002年韩日世界杯是迄今为止中国队唯一一次进入世界杯决赛圈。 A组的朝鲜队在26日与阿联酋队（UAE）的预选赛第8场比赛中以1比2负于对手，提前被淘汰出局。朝鲜队在8场比赛中一次都没赢过，战绩为2平6负，在小组垫底。在2022卡塔尔世界杯上带领韩国队进入16强的保罗•本托主教练指挥下战胜朝鲜队的阿联酋队位居小组第三。但是，阿联酋足协在结束与朝鲜队的比赛后，通过社交媒体宣布，决定撤换本托主教练。阿联酋队未能进入可以直接出线的前2名以内，面对弱旅朝鲜队也没能痛快地取胜，这可能是本托主教练被替换的原因。

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