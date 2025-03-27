粗心大意酿成的纪录级“怪物山火”…… 希望尽最大努力支援恢复重建. March. 27, 2025 08:29. . 岭南地区多地同时发生的山火借助强风，成为“怪物山火”，正在扩大火力，无法控制地扩散。22日始于庆尚北道义城的山火蔓延至安东、青松、盈德、英阳，造成18人死亡。包括21日发生的庆尚南道山清山火的4名死亡者在内，此次山火死亡者已达22人，创下了18年来的最高纪录。山清山火已经越过智异山国立公园的边界，22日发生的、原以为会被控制住的蔚山温阳山火也正在向梁山蔓延。联合国教科文组织世界文化遗产安东河回村和屏山书院、现存最高的木制建筑——凤停寺极乐殿也岌岌可危。据推测，这都是扫墓客等人失火造成的。 虽然政府宣布国家灾难事态并展开灭火行动，但在强风特别警报和干燥特别警报生效的情况下，对反复熄灭又复活的山火束手无策。据当地居民称：“火焰像朝鲜火箭炮一样飞来，瞬间覆盖了整个村子。”据分析，火花随强风瞬间飞来并引发大火，再加上大部分居民都是高龄者，因此损失正在扩大。据说，由于电力和通讯中断，村长和公务员们挨家挨户地疏散居民。山火正在扩散，必须抢先躲避通知。 灭火人员们的疲劳度也在增加。扑灭义城山火的直升机坠落，导致1名飞行员死亡，消防员也接连受伤。扑灭山火所必需的大型直升机只有5架，中小型直升机也因无法采购零件而处于无用状态。降雨的消息预计要到27日，但预报说降水量会少。要动员一切可用资源控制火势，全力支援超过27000名灾民和住宅、文物、寺院等207处建筑的灾后重建工作。

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