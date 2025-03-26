在韩食中添加厨师们的创意，迎合全球口味. March. 26, 2025 07:49. by 世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com. 很难定义韩食是什么。但是我认为如果不理解韩食的传统，就不会出现新的东西。” 25日，参加在首尔中区韩国之家举行的韩食脱口秀的孙钟元（音）厨师对韩食的变化做出了上述表示。他是去年在“亚洲50最佳餐厅”中排名第64位的“伊坦尼克花园”的主厨。孙厨师补充说，“酱、辛奇（韩式泡菜）、野菜是韩食的本质。” 出演著名料理综艺节目的赵瑞亨厨师介绍了享受各种时令食材的方法，“即使是同样的食材，各地区的长相不同，组合也不一样。”参加者们对韩食的世界化、料理方法等各自好奇的问题进行了提问。 对国民韩食宣传活动是为纪念被称为美食界奥斯卡奖的“2025亚洲50最佳餐厅”在首尔举行而举办的。普通大众及网红等100多人参加了当天的活动。 统营式野菜拌饭、用土产大米制作的法式甜点等以韩食为基础的美食市场也接连不断。亲自品尝介绍的料理的尹河源（25岁）满意地表示：“很好奇韩食市场进行得怎么样，但是有很多好吃的食物，心情很好。” 农林畜产食品部部长宋美令表示：“在熟悉的食物中添加创意性的年轻厨师们的创意给我留下了深刻的印象”，“政府也将积极支援，加强宣传韩食、建设基础设施等，扩大国内餐饮业界的机会。” 另外，当晚8时开始在首尔龙山区凯悦酒店举行的颁奖典礼上，公开了今年亚洲最佳餐厅榜单的前50名。

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