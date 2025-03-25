韩国中产阶层“除去生活费剩下的闲钱”每月不到70万韩元. March. 25, 2025 07:35. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 据调查，韩国中产阶层家庭解决衣食住行问题并交纳利息后，剩下的钱还不到70万韩元。这是5年来的最低值，有人担心会造成消费心理萎缩等负面影响。 据统计厅24日透露，去年第四季度（10~12月）收入排名前40%~60%的第三等级家庭的月均盈余额为65.8万韩元，低于70万韩元。这是自2019年第四季度（65.3万韩元）以来，第三等级家庭的月均盈余额首次不到70万韩元。盈余额是家庭收入中除去消费支出（衣食住费用等）和非消费支出（利息、税金等）后剩下的钱，是反映家庭闲钱情况的指标。 四年前的2021年第三季度（7~9月•94.1万韩元），第三等级家庭的盈余额仍在90万韩元以上。但是，受新冠病毒疫情的影响，此后一直呈直线下降趋势。特别是从去年开始，经济停滞的阴影越来越浓，盈余额持续减少，减少幅度也越来越大。 相当于中产阶层的第三等级家庭的闲钱逐渐减少，主要是由于房地产和教育费相关费用增加。去年第四季度第三等级家庭的非消费支出比一年前增加了12.8%，达到77.7万韩元，创下了历史最高纪录。减幅也是历代最大。随着购买房地产，注册税的增加产生了影响。利息费用也增加了1.2%，达到10.8万韩元。 教育费支出增加了13.2%，达到14.5万韩元。第三等级家庭的教育费支出增幅大大超过了全体家庭的平均值（0.4%）。 如果负责经济腰部位置的中产阶层家庭的闲钱减少，消费就会冻结，有可能对内需产生负面影响。大韩商工会议所也在17日发表报告书分析说：“新冠病毒疫情以后，中产阶层家庭等（第2•3等级）的实际消费比以前更加低迷。”

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