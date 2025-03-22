拥有10亿韩元以上虚拟货币的“大户”中，每2人中有1人是50岁以上的投资者. March. 22, 2025 07:20. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据调查，去年拥有比特币等虚拟货币的国内投资者比一年前增加了50%以上，超过了960万人。每4名虚拟货币投资者中就有1名是50岁以上的人。 据共同民主党议员安道杰21日从Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax等5家国内虚拟货币交易所收到的资料显示，去年年末在这些交易所拥有可交易账户的投资者共有966.7023万人（Korbit以9月末为准）。与1年前相比，增加了52.6%（333.3439万人）。这些人拥有的虚拟货币规模为105.0107万亿韩元，超过了100万亿韩元。 特别是50多岁和60岁以上的投资者大幅增加。50多岁的投资者人数在去年年末达到175万人，同比增加了56.4%。60岁以上的投资者也从同期的37.18万人剧增到63.67万人，增加了52.6%。 在拥有10亿韩元以上虚拟货币的“大户”中，每2人中有1人是50岁以上的人。去年年末，在5家交易所拥有10亿韩元以上的9135名投资者中，50多岁的人有3215名（35.2%），60岁以上的人有1817名（19.9%）。50岁以上的大户平均每人拥有价值21.5亿韩元的虚拟货币。安议员强调：“为了保护投资者，应该尽早建立最低限度的限制基础。”

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