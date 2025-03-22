信用卡公司、储蓄银行的滞纳率创10年来新高……日益加深的不景气阴影. March. 22, 2025 07:19. . 平民主要使用的信用卡公司、储蓄银行等第二金融圈的贷款滞纳率达到10年来的最高值，亮起了红灯。也就是说，在严重的内需不振和高物价、高利率下，不能按时偿还债务的个体户和弱势群体正在激增。虽然为了不让平民经济被逼到悬崖边，急需刺激内需，但包括补充预算案在内的实际对策仍然徒劳无功。 据金融监督院透露，信用卡公司的滞纳率去年底为1.65%，是自2014年以后10年来的最高值。特别是信用卡贷款和现金服务使用额在3年内达到最大值，滞纳率升至3.38%。也就是说，随着去年银行贷款门槛的提高，包括平民在内的信用度较低的小商工人和中小企业涌向信用卡公司的应急窗口，但未能偿还。信用卡贷款、现金服务的利率年均达到14%-18%，很有可能成为不良的定时炸弹。 储蓄银行的滞纳率去年底也达到8.52%，是2015年以后的最高值，滞纳3个月以上的恶性比率接近11%。这是因为内需停滞导致家庭和企业的贷款偿还能力恶化，再加上房地产项目融资贷款亏损。向中小型建设公司提供大量项目融资贷款的储蓄银行去年损失4000亿韩元，连续两年出现赤字。 问题是，受戒严、弹劾等影响，内需停滞延长，第二金融圈的滞纳也有可能超出危险水平。分析1月份信用卡销售额的结果显示，被称为家庭消费“最后堡垒”的教育费也在减少，消费心理陷入冰点。最近3个月内停业的个体户也达27万人。代表性内需行业建设业从年初开始，随着中坚建设公司接连申请法定管理，连锁破产的恐惧正在加大。 如果第二金融圈的亏损加剧，不能排除2003年因盲目信用卡贷款而引发的“信用卡大乱”或2011年因项目融资亏损储蓄银行接连倒闭的“储蓄银行事态”再次上演的可能性。重要的是，为了不让背负债务的老百姓经济崩溃，尽快编制补充预算，以解燃眉之急。此外，为了不让弱势群体的贷款亏损扩散到整个金融系统，要检查薄弱环节，同时进行减少负债总量的结构调整。

한국어