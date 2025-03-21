尤瓦尔•赫拉利：“AI决定轰炸谁…AI革命可能会成为与以往不同层次的威胁”. March. 21, 2025 07:43. by 李智润记者 leemail@donga.com. “从石器时代的石刀到印刷机、原子弹，迄今为止的科技革命都是我们手中的工具。但是人工智能（AI）可以自己决定。不知道会轰炸谁，也不知道会发明何种武器。AI革命可能会成为与以往不同层次的威胁。” 世界畅销书作家、以色列历史学家尤瓦尔•赫拉利（49岁）自2017年出版著作《未来简史》后，时隔8年再次来到韩国。去年出版的书《智人之上》在韩国出版之际访韩的他20日在首尔钟路区举行座谈会，诊断了AI和人类的未来。 赫拉利说：“为了解决AI这个问题，人类比历史上任何时候都迫切需要人类的合作。但我们正在迅速丧失对彼此的信任”，“虽然拥有历史上最精巧的信息技术，但彼此间的对话却变得更加困难。” 他指出，出现这种现象的原因是“AI算法”。他指出，AI的设计不是为了“追求真相”，而是为了“提高用户的参与度”，在社交媒体上不仅会扩散虚假信息，还会扩散刺激恐惧和憎恶心的内容。 “与以长期的经验和装置为基础辨别信息真伪的（报纸和电视等）传统媒体不同，在新媒体世界中，真实已经沉入谷底，世界充斥着廉价、华而不实的虚构。这是阻碍民主主义的严重因素。” 赫拉利忠告说，要想阻止AI带来的更大危险，首先要消除信任悖论。 “当我问引领AI潮流的人‘为什么走得这么快’时，得到的答案是‘如果我们慎重地接近，竞争者就会在AI赛跑中获胜’。首先要建立相互信赖的基础。我们需要那种以信任为基础学习的AI，而不是在不信任和矛盾中诞生的AI，这样才能信任和依靠。” 赫拉利提议说：“现在是每个人思考如何使用AI的时候了。”其宗旨是，就像吃完食物后需要消化时间一样，在信息泄露后要有反省的时间。

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