“即使身体垮了，只要能守护国民就是光荣的”荣誉制服英雄. March. 21, 2025 07:42. . 海军海难救助队（SSU）救助官韩德洙（人名音译下同）准尉作为资深深海潜水员，30年来一直投入到各种海上灾难现场，救助了无数人，收拾了尸体。在2002年第二次延坪海战“虎头海雕”号上，韩尚国中士的尸体也是韩准尉找到的。在救人的特殊部队工作的自豪感、寻找失踪者并将其送回家人怀抱的韩准尉因长期的深海潜水生活，耳膜受损，被判定为永久耳鸣，这样的他在20日举行的第13届“荣誉制服奖”颁奖典礼上获得了大奖。 荣誉制服奖是为了纪念为守护国民生命和财产而工作的军人、警察、消防公务员们的辛劳和牺牲，2012年由东亚日报和频道A制定的奖项，今年包括韩准尉在内的12名制服公务员获得了该奖项。继大奖之后，7名制服奖获奖者中有2名是在与毒品的战争中立下汗马功劳的人。京畿乌山警察署的俞炳律警监在外国人专用俱乐部将包括走私总负责人在内的71人一网打尽；仁川海洋警察署的金相范警监抓获了潜入国内的加拿大销售总负责人，并没收了122万人份的可卡因。 四名为民奖获奖者的功绩让我们切实感到，为了守护国民的安宁，需要拿出勇气来献出自己的身体。已故金宇泰总警在2023年担任庆北闻庆警察署局长时，在暴雨现场进行了一个多月的救援工作，最终因过度疲劳而殉职，终年50岁。已故消防尉金英洙在江原杆城消防派出所时期出动到山火现场时，因消防车翻车事故死亡。殉职当时年仅38岁。在救护车上搭载晕倒在路上的市民时，因追尾事故接受了5次手术的首尔广津消防署消防尉尹永钦，在起火的渔船上救出5名船员，腿部受伤的东海海洋警察署江陵派出所巡警姜东镇也在获奖名单之中。 此外，空军首位女性开发试验飞行员、为KF-21开发做出贡献的郑多贞少校、在别墅火灾现场救助4岁孩子和母亲的首尔新大方地区队警卫李江河、与6米海浪展开殊死搏斗救活了11名遇险渔船船员的东海海洋警察署警正金洪润等获得了制服奖。虽然制服的工作地点在天空、土地、大海、火焰中有所不同，但所有人都表示：“即使我的身体受损，只要能守护国民，就感到很光荣。”感谢制服们的献身精神，向已故的制服英雄们祈求长眠。

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