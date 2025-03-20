尹锡悦弹劾案宣判日，首尔将部署1.4万名警力. March. 20, 2025 08:34. by 李相焕记者、全慧珍记者 payback@donga.com、sunrise@donga.com. 韩国警方决定在尹锡悦总统弹劾案宣判当日发布“甲号紧急令”，并在宪法法院附近部署1.4万名全国警察机动队。警方计划投入刑警和特警，应对可能发生的暴力集会引发的意外事件。 据警方19日透露，警察厅计划在总统弹劾案宣判当天，全国警察停止使用年假，并让所有可用的警力全部待命。另外，将投入全国338个机动队所属的2万名兵力，其中210个机动队所属的14000名兵力将部署在首尔。 警方计划在宣判当天在首尔市钟路区宪法法院附近安排刑警，如果示威者闯入宪法法院内部，将当场逮捕。特警也在宪法法院附近待命，担心如果发生大规模暴力事件，将采取应对措施。警方还与医院达成协议，如果出现急救患者，将送往附近的江北三星医院进行治疗。 警方计划以安国站为基准，把西、南两侧分别划为赞成弹劾方和反对弹劾方的示威地点。这是为了防止示威者之间发生冲突。为了应对示威者有可能非法发射无人机，还将部署“反无人机”（使无人机失效）装备。宣判前后，警方还将加强对包括代理宪法法院院长文炯培在内的宪法法院全体法官的近距离保护。 宣判日将暂时中断宪法法院附近的加油站和施工现场的运作。因为加油站或工地内的油、各种装备等一旦落入示威者手中，就有可能演变成危险的暴力事件。22处邻近建筑物的屋顶也将被禁止出入。安国站从宣判日的第一班车起过站不停，预计示威者聚集的光化门、景福宫、钟路三街、钟阁、市政府、汉江津站也可以根据站长的判断过站不停。 宪法法院所在的钟路区19日也召开紧急对策会议，讨论了从宣判前一天起到宣判次日应对人群密集的安全管理方案。钟路区计划，从保护主要文化遗产到检查设施、管制非法停车、回收集会废弃物、整顿路面堆积物等，安全管理和对策班运营投入500名职员。人流管理将在光化门站、安国站等主要车站出口周边进行，包括宣判当天和前后两天共3天。

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