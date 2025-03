首张个人专辑所有歌曲都全情投入的Jennie的强烈舞台. March. 17, 2025 07:56. by 仁川=史智媛记者 4g1@donga.com. 那里的一切都是“Jennie”。 展现充满力量的说唱和强烈表演的女战士。看着挥舞着粉红色荧光棒的粉丝们,少女哽咽着。还有不被他人的视线所左右,要爱自己的堂堂正正的女性。Jennie的首场单独演唱会充满了Jennie式个人风格。 15日在仁川中区因斯派尔竞技场举行的演唱会《The Ruby Experience》像7日发行的BLACKPINK成员Jennie(金智妮)的首张个人正规专辑《Ruby》一样闪闪发光。超越K-POP偶像成员,成为流行偶像兼Solo艺人的Jennie丰富多彩。 在当天的演出中,Jennie演唱了专辑《Ruby》中收录的15首歌曲。这一舞台延续了6、7日(当地时间)在美国洛杉矶(LA)皮考克剧场和10日在纽约Radio City音乐厅进行的舞台。虽然多少有些短暂的表演时间等也有遗憾之处,但始终让座无虚席的9000多名观众为之疯狂。 ●“整个世界都只是舞台” “All the world's a stage, And all the men and women memerly players(整个世界都只是舞台,所有人都只是在演戏)。” 与给个人专辑带来灵感的莎士比亚喜剧《As you like it》中的一句话一起登场的Jennie,每首歌都千变万化。她身穿红色上衣,披着毛夹克,在镜子前演唱《Start a war》时,就像是在节奏中优雅地托付身体的淑女一样在包含对开拓自己道路的女性爱意的歌曲《Mantra》中,她是一位火辣的领袖。 千变万化的演出节奏让人丝毫没有松懈感。在包含“爱自己的本质”信息的舞曲《ZEN》中,她看起来像披着黑色垫肩夹克的战士。但是在下一首歌曲《Damn Right》中,又立即散发出充满律动的R&B感性。 精彩部分是《Like Jennie》和《with the IE》以及《ExtraL》等3首歌曲连续演唱的舞台。以嘻哈为基础的舞曲队列如实地展现了Jennie在此次专辑中追求的目标。虽然没有特别的舞台装置,但Jennie的表演本身就足以让人投入其中。特别是“了不起是罪吗”的《Like Jennie》中尖锐的韩文说唱非常入耳。在《with the IE》中,穿透麦克风的音量也非常耀眼。 ●70分钟的表演时间令人遗憾 “我答应过你,真的不会哭……当我受到这么多人的无限喜爱时,我很难一下子接受。” 在演唱了11首歌曲之后才首次开口说话的Jennie,因为对粉丝们的感谢,最终哽咽了。但是用少女般的语气喘口气也是暂时的。她说“会回到演出模式”,像专业人士一样表演了剩下的歌曲。最后一首歌《twin》的余韵也很深。伴随着优美的吉他演奏,她一丝不苟地表现出了思念朋友的深情情感。最后,Jennie说:“Jennie永远都是做好音乐的好人,请大家拭目以待。” 但是有人指出,即使考虑到此次演出是在正规专辑发行之际推出的“Showcase性质”的演出,约1小时10分钟的放映时间也令人遗憾。考虑到票价至少为15万韩元左右,更是如此。没有广泛使用舞台的演出也没有展现出Jennie的爽快表演。与引发暴露争议的美国演出不同,国内演出穿着比较“文静”的衣服登上了舞台。

