明太均特检法被否……检察机关应彻底调查尹总统夫妇疑云. March. 15, 2025 10:15. . 代行总统职权的崔相穆14日对《明太均特检法》行使了再议要求权（否决权）。其理由是，包括2021年以后实施的再补选、议会选举、大选，明太均干预疑云及其调查过程中认知的事件等，特检调查的对象过于庞大，违反了宪法上的明确性原则。崔相穆表示，由特检负责维持对已进入审判的明太均公诉，也有违宪的可能性。 明太均接触或帮忙做舆论调查的人士大部分属于国民力量党，也有被选为大选候选人的人物。这就是执政党以党论反对特检法的原因。但是，撇开朝野政党围绕特检法的攻防不谈，尹锡悦总统夫妇介入公推的疑云、昌原国家产业园区用地选定等干预国政的疑云等所谓的“明太均门”，都是必须查明的问题。 总统夫人金建希介入金映宣前议员公推的疑云是从去年9月起提出的。此后，尹总统对明太均说“和（公推管理委员会）说了‘让金映宣做吧’”的原声录音文件、金建希在议会选举中就金映宣公推问题向明太均发送的“单数我也喜欢”的信息等接连被公开。还有人提出疑惑称，以明太均在大选竞选时为尹锡悦做舆论调查为代价，金映宣得到了公推。这意味着调查金建希的线索是充分的。 然而，检察机关组建了专门调查组，似乎在忙碌地展开调查，对金建希却没有任何动作。也没有对总统室和官邸等进行扣押搜查。难道不是放掉身体只抓羽毛吗？ 不仅如此，检方是否具有调查总统夫妇相关疑云的意志也令人怀疑。对于金建希被疑牵涉的德意志汽车股价操纵事件，不断有人指出调查不到位，连宪法法院就检察机关是否为证明金建希的嫌疑而彻底收集证据也表示“多少有些疑问”。最近检察机关对取消拘留尹总统的应对也令人失望。因此，在戒严事态相关机关中，出现了检察机关信赖度最低的舆论调查结果，国民是信不过检察机关的。如果检察机关不正确调查尹总统夫妇的疑云，最终除实行特检外别无他途的舆论只能越来越大。

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