特朗普声称“不会屈服”,4•2相互关税战争激化. March. 15, 2025 09:27. by 申晋宇 niceshin@donga.com. “无论是铝、钢铁还是汽车,我都不会屈服(I'm not going to bend at all)。” 美国总统唐纳德•特朗普当地时间13日表示,美国多年来一直受到其他国家的“剥削”,将按照下月2日的预告,对全世界征收相互关税。他强调说,不仅是已经向全世界发射25%“关税炸弹”的钢铁、铝,还将推进预告高关税的汽车等相关关税政策。 他当天在华盛顿白宫被记者问到“征收相互关税的计划是否有变动可能性”时,断然否认说“不”。他还表示,“(关税)虽然会引发一些混乱,但不会太长”,表示不会介意最近美国金融市场走软。美国财政部长斯科特•贝森特也对CNBC表示:“我不担心最近3周(金融市场)的小变动性。” 特朗普总统还对正在展开“关税战争”的加拿大和欧盟露骨地表现出了反感。他当天表示,“加拿大需要美国,但美国不需要他们的能源和木材”,重申加拿大将成为美国第51个州。他也谴责欧盟说,“恶劣(nasty)。” 特朗普总统前一天被记者问到有关摇摆不定的关税政策时,解释说:“因为我发挥了灵活性。”但仅过一天就断然否认了推迟征收关税的可能性,并主张“绝不屈服”。

