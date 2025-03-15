无“冠军缘”的孙兴慜贡献助攻，带队逆转取胜晋级欧联杯八强. March. 15, 2025 09:26. by 赵英宇记者 jero@donga.com. 孙兴慜（33岁）贡献了本赛季第12次助攻，为托特纳姆热刺队（英格兰）进军欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯8强助了一臂之力。 14日，孙兴慜在2024~2025赛季UEFA欧联杯与阿尔克马尔队（荷兰）的八分之一决赛主场第二回合比赛中贡献了助攻，帮助托特纳姆热刺队以3比1获胜。热刺队在双方的首回合比赛中客场以0比1负于阿尔克马尔队，面临被淘汰的危机，但经过两回合的鏖战，热刺队最终以总比分3比2晋级8强。这是自2012~2013赛季后，球队时隔12年再次进入该赛事8强。而在欧洲俱乐部对抗赛方面，这是球队自2018~2019赛季夺得UEFA冠军联赛亚军后，时隔6年再次进入8强。托特纳姆热刺队将于下月11日和18日与法兰克福队（德国）争夺一张半决赛入场券。 当天作为左前锋出场的球队队长孙兴慜参与了热刺队攻入的全部3粒进球。上半场第26分钟，阿尔克马尔后卫鲍特•胡斯试图将球传给队友，让受到孙兴慜的防守干扰出现失误，多米尼克•索兰克截获皮球后横传，威尔松•奥多贝尔包抄轻松攻入一球。下半场第3分钟，孙兴慜在禁区内分球，詹姆斯•麦迪逊在中路接球后右脚射门破网得分。在球队以2比1领先的下半场第29分钟，孙兴慜在左路将球传给跟进的杰德•斯宾塞，后者横传禁区，索兰克脚后跟传球，最终由奥多贝尔攻入制胜一球。 自2008年英联杯夺冠后，一直与奖杯无缘的托特纳姆热刺队延续了终结17年“无冠”遗憾的机会，孙兴慜也再次点燃了在职业舞台上首次夺冠的希望。托特纳姆热刺队目前在英格兰足球超级联赛（EPL）中排名第13位，英联杯和英足总杯已分别止步半决赛和32强。孙兴慜本赛季贡献了11粒进球（英超7、欧联杯3、英联杯1）12次助攻（英超9、欧联杯2、足总杯1）。

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