韩国政府为应对关税战争支援611亿韩元规模的“出口凭证”. March. 14, 2025 07:34. by 世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com. 韩国政府为应对源自美国的“关税战争”，今年将向1300多家出口企业提供611亿韩元规模的出口凭证。代行总统职权的副总理兼企划财政部长官崔相穆表示，“采取阻碍贸易扩大的措施不会有益”，预计韩国政府不会对美国的关税施压采取“强对强”的应对。 13日，韩国产业通商资源部表示，将正式引进应对关税的量身定做型支援体系。产业部相关人士解释说：“这是为了韩国企业能够灵活应对唐纳德•特朗普二期美国政府上台后急剧变化的全世界贸易环境，加强针对性支援。” 首先，政府决定将今年的出口凭证支援规模增加到611亿韩元，比去年（561亿韩元）增加9%。支援企业将从1100多家增加到1300多家。出口凭证是中小、中坚企业从出口事前准备到进军市场，在出口全过程所需的14大领域7200多个服务，在凭证发放限度内可以自由利用的出口支援事业。此外，还计划加强应对关税所需的支援，从4月开始引进出口企业可以从当地合作伙伴公司得到损失分析及应对、发掘替代市场等一揽子支援的关税凭证。 另外，崔代总统12日（当地时间）在接受《华尔街日报》采访时表示：“考虑到韩国的历史立场和国家利益，采取阻碍贸易扩大的措施不会有益”，“墨西哥和加拿大不是适合韩国贸易战略的比较对象。”

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