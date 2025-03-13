现代汽车集团去年销量和营业利润均进入“全球前三”. March. 13, 2025 08:20. by 韩钟浩记者 hjh@donga.com. 现代汽车集团去年的销量和营业利润双双进入了全球整车集团“前3名”。大众集团11日（当地时间）召开业绩及展望发布会，表示集团去年的销售额为3247亿欧元（约513.6364万亿韩元），营业利润为191亿欧元（约30.2139万亿韩元）。销售额同比增加1%，营业利润则减少15%。 丰田集团去年以销售额46.7461万亿日元（约457.8873万亿韩元）、营业利润4.792万亿日元（约46.9385万亿韩元）的业绩位居榜首。现代汽车集团的销售额为282.68万亿韩元，营业利润为26.9067万亿韩元，继大众集团之后位居第三。继销量之后，丰田、大众、现代汽车在业绩上也维持了前三的格局。 现代汽车集团当初预测，直到去年第三季度（7~9月）为止，现代汽车的营业利润还超过大众汽车，有望跃居第二位。但由于年末不利因素叠加在一起，未能成功逆转局势。这是因为随着国内外不确定性的增大，汇率暴涨，以期末汇率为基准计算的销售保证准备金等负债增加。 现代汽车集团去年的营业利润率超过了大众集团。从整车集团来看，继丰田集团的营业利润率为10.3%之后，现代汽车集团的营业利润率为9.5%，超过了大众集团（5.9%）。据统计，丰田、大众、现代汽车集团的销量分别为1082万辆、903万辆、723.1万辆。大德大学未来汽车系教授李浩根（音）表示：“品牌数量相对较少的现代汽车之所以能与大众汽车在营业利润上不相上下，其背景是混合动力车、电动汽车车型畅销，收益性得到改善和美国市场业绩好转等。”

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