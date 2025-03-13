在野党：“徒步游行至宪法法院，直到尹锡悦案宣判” VS 执政党举行“退回弹劾案接力示威”. March. 13, 2025 08:21. by 尹明真记者、权九龙记者 mjlight@donga.com、9dragon@donga.com. 尹锡悦总统弹劾案宣判在即，朝野政党加大对宪法法院的施压力度，展开了全力战。共同民主党决定，从当天起到尹锡悦弹劾案宣判为止，每天由所属全体议员和助手团等400多人从国会徒步游行到位于首尔市钟路区的宪法法院。国民力量党的亲尹锡悦派议员在宪法法院前举行接力示威，包括罗卿瑗议员在内的82名该党议员当天向宪法法院提交了敦促退回弹劾案的请愿书。 ● 在野党：“宪法法院不能再推迟宣判” 共同民主党院内代表朴赞大12日在国会大楼前的台阶上举行了徒步游行出征仪式，并表示：“宪法法院必须迅速做出决定。推迟正义是在赞同不义。”当天的徒步游行由于没有事先进行集会申报，所以没有喊口号，只走了人行道。共同民主党还计划从13日起进行围合抗议和齐喊口号。 在徒步游行前，共同民主党再选议员和三选议员也分别召开记者招待会，敦促宪法法院迅速作出决定。三选议员们表示：“宪法法院没有理由继续拖延。现在正是履行守护宪法、消除国家混乱的历史责任的时候。”再选议员们决定从13日起在光化门广场进行每人1个半小时的“一人接力示威”。 部分党内人士担心这会被认为是过度的武力示威。一名党内人士表示：“包括宪法法院在内，每天有数百人徒步游行，敦促尽快宣判，这实际上看起来像是施压。”对此，该党发言人黄靖雅表示：“与其说是向宪法法院施压，不如说是为了立即罢免（尹总统）而应竭尽所能。放任混乱状况继续下去是玩忽职守的行为。” 共同民主党代表李在明当天来到光化门帐篷静坐示威场，与前国务总理金富谦、前庆南知事金庆洙、前议员朴用镇等非李在明派系人士举行了时局座谈会。李在明主张，12月3日紧急戒严是‘韩国版杀戮场”。李在明说：“从前国军情报司令卢相元的手册来看，有在延平岛的海面上炸船杀死5000人、再想其他方法的场面。现在很多人感到不安，甚至产生如果（尹总统）再次回归会发生什么事情的恐怖感。” ● 执政党：一半以上议员举行“驳回弹劾接力示威” 国民力量党针对宪法法院展开了要求驳回弹劾的舆论战。当法院指出高级公职人员犯罪调查处（公调处）的调查范围并决定取消对尹锡悦的拘留时，该党突出弹劾审判过程中的程序问题，没有要求驳回弹劾，而是要求退回弹劾案。驳回是宪法法院得出尹锡悦的紧急戒严不是重大违宪的结论，而退回是法院根据弹劾审判的程序问题拒绝审理的决定。 罗卿瑗当天在国会召开记者会，就国会弹劾团方面在弹劾理由中撤回内乱罪一事表示，“内乱罪占弹劾案的70%以上，是作为主要论据提出的，因此删除内乱的弹劾案是重大的情况变更”，要求宪法法院退回弹劾案。 亲尹锡悦派议员继前一天之后，当天再次在宪法法院前举行了要求退回弹劾案的24小时接力示威。据悉，截止到当天下午，已有60多名议员表明了参加示威的意向。 国民力量党领导层就接力示威表示：“无意指手画脚。”该党紧急对策委员长权宁世表示：“对于议员们的自发示威，我们不会妨碍、不会阻止，而是自己看着办。”该党院内代表权性东在接受记者采访时表示：“从整体上看，每天有5人参加，看起来很多，但以一天为准，并不是很多。”

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