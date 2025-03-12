欧盟30个国家：“将组建乌克兰维和部队”……讨论恢复征兵制. March. 12, 2025 08:22. by 趙은아 achim@donga.com. “超过30个国家参与讨论乌克兰维和部队。” 对于11日在法国巴黎举行的欧盟国家军队高层会谈，法国军方人士向美联社作出上述表示。不仅欧盟27个成员国，韩国、日本、澳大利亚等域外国家也讨论美国贴近俄罗斯的对策。在法国、英国主导的此次会议上，重点讨论了为乌克兰建立国际维和部队的方案。面对俄罗斯的侵略危险，在欧洲自强努力不断深化的情况下，法国、德国、英国等欧洲主要国家纷纷在本国点燃恢复征兵制的讨论，加快了重新武装的速度。 ● 还讨论了旨在应对停战后再次攻击的武器储备问题 据美联社当天报道，法国军方人士在巴黎表示：“以欧盟国家为中心的30多国军方高层人士讨论了乌克兰战争结束后建立维和部队等问题。”该会议是巴黎国防军事学校主办的为期三天的“巴黎国防与战略论坛”的一部分。该人士还表示，除美国外，北约盟国大部分出席。据悉，虽然不属于北约，但欧盟成员国爱尔兰、塞浦路斯、奥地利军队参谋总长也参加了此次活动。讨论的中心乌克兰和韩国、日本、澳大利亚、新西兰等亚太国家远程听取了会议内容。 会议向各国与会者提出了保障乌克兰战后安全的英国法国“联合意志”蓝图。核心议案是，如果达成终战协议，用来对抗俄罗斯威胁、守护欧洲和平的维和部队。据美联社报道，维和部队的目标是在乌克兰战争停战后遏制俄罗斯其他大规模攻势。据悉，会议还讨论了一旦俄罗斯攻击而破坏停火时将在几个小时或几天内紧急向乌克兰投入的重武器、武器储备量等。据法新社报道，丹麦外交大臣拉斯穆森当天表示：“丹麦原则上也做好了参加维和部队的准备。”此前，澳大利亚、爱尔兰、土耳其等表示对参与维和任务持开放态度。 ● 法国外交部举行全国巡回“重新武装说明会” 欧洲国家正在自行讨论恢复征兵制，加快重新武装的步伐。据当地媒体“法兰西新闻台”报道，在提出欧洲核保护伞论的法国，外交部长让-诺埃尔·巴罗从10日起举行了说服国民重新武装必要性的说明会。他当天在作为全国巡回第一站的南特，与当地公务员、高中生举行会议，说明了安保的严重性和重新武装的必要性。在法国，关于恢复征兵制的讨论占上风。据法国智库德斯汀共同体透露，最近61%的法国国民赞成恢复军队服役。法国总统马克龙要求相关部门立即恢复征兵制，以便让志愿者在5月份之前在军队接受训练。 2月23日举行国会选举后正在讨论从美国获得安保独立的德国也正式开始讨论征兵制。最近在选举中获胜的保守倾向的基民党和联合的基民盟议员弗洛里安·韩11日在德国《图片报》投稿中表示，“2011年以后生效的德国废除兵役不再合适”，引发了征兵制的讨论。被评价为德国政治巨头的前外交部长费舍尔在接受《明星周刊》采访时也主张：“第一批征兵必须在2025年通过军营大门。”比利时和英国也提到了恢复征兵制的必要性。 欧洲国家正在努力准备应对美国贸易战的筹码。英国《每日电讯报》10日报道说，针对美国征收高关税，欧盟正在讨论限制抗生素等必需药品的供应。此前，美国主要从欧盟国家进口抗生素、放射性药品、心跳调节器等。

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