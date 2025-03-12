三子女以上家庭可以在机场享受优先出国服务. March. 12, 2025 08:16. by 朴星民 min@donga.com. 从今年上半年（1~6月）开始，拥有3名子女以上的家庭可以在机场享受快速通道（优先出国）服务。另外，就公共租赁住宅入住问题，还将增加对生育及双职工家庭的支援。 韩国低生育高龄社会委员会11日召开了由代总统崔相穆主持的第10次人口紧急对策会议，并发表了上述内容的“低出生率对策”。截止到今年6月，仁川、金浦、金海、济州机场将引进针对3名子女以上家庭的快速通道。所有子女都是未满19岁的未成年人，且父母和子女各一人以上一起出国时，可以使用优待出口。 由于每间客房最多只能入住4人，出于对酒店使用不便的多子女家庭的考虑，将放宽入住人员标准。与酒店业界进行讨论后，决定扩大以多子女家庭为对象的客房，并推进在计算最大入住人数时排除婴幼儿的方案。 公共租赁住宅中，以中产阶层新婚、生育家庭为对象的新婚、新生儿Ⅱ类型的全租双职工收入标准与买卖租赁一样，从城市劳动者月平均收入的120%上调至200%。选定买卖租赁和全租租赁入住者时，根据子女人数赋予的分数也将各提高1分。 企业向职员支付的养育支援金的劳动所得税免税限额也将上调。目前，与子女数无关，最多可免税20万韩元，但最早将从明年1月开始，将免税限额提高到每名子女20万韩元。

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