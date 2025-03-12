戒严事态100天，助长分裂的马路政治. March. 12, 2025 08:17. by 安圭永记者、李相宪记者、李采完记者 kyu0@donga.com、dapaper@donga.com、chaiwan@donga.com. 3月12日是12月3日紧急戒严事态的第100天，但围绕尹锡悦总统获释和宪法法院弹劾案审判的赞成和反对矛盾更加严重。共同民主党从11日起在首尔市光化门举行了敦促罢免尹锡悦的帐篷静坐示威，全力展开了“场外斗争”。对此，国民力量党也以亲尹锡悦派为中心，在首尔市钟路区宪法法院前开始了要求驳回弹劾尹锡悦的24小时接力示威。虽然要求国会承诺服从宪法法院判决、引导团结的呼声越来越高，也有人批评说，进行街头政治的政界反而助长了国民分裂。 共同民主党和祖国革新党等一起从当天起在光化门搭帐篷开始静坐示威。共同民主党所属议员们计划从当天开始每天晚上在光化门举行集会和接力演讲。“弹劾尹锡悦国会议员联合”所属的共同民主党议员朴洙贤、闵炯培、金俊爀和进步党议员尹钟午当天下午在光化门帐篷开始了绝食示威。共同民主党议员朴弘培、金文洙、全真淑在国会主楼前剃了光头。12日，共同民主党全体议员将从首尔汝矣岛徒步行进到光化门。共同民主党院内代表朴赞大表示：“为了阻止民主的崩溃，无论什么都要做到。” 与此相对应，国民力量党亲尹锡悦派议员也从当天起在宪法法院前举行了“对抗接力示威”。尹相现议员表示：“只有驳回弹劾，才能重新纠正大韩民国体制，重新恢复正常。”金善教、朴大出、张东赫等议员也将参加接力示威。 政界之所以走上街头，是因为有分析认为，在尹锡悦弹劾案审判即将宣判的情况下，尹锡悦获释可能会对宪法法院的判决产生影响。当天，在首尔市中心和大学校园各处围绕弹劾尹锡悦举行了集会。由爱心第一教会牧师全光勋率领的“纠正大韩民国运动本部”从10日起占据了靠近宪法法院的安国站前的3条车道，举行了反对弹劾的彻夜集会。敦促弹劾的阵营在光化门举行了绝食示威和彻夜集会。大学校园也因围绕赞成和反对弹劾的集会和矛盾而饱受煎熬。 庆北大学教授严基洪批评称：“本来国民围绕弹劾的分裂就很严重，政界却在火上浇油。”仁川大学教授李俊汉（音）表示：“弹劾案审判应该交给司法界，国会应该忠实于民生本来的作用。”

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