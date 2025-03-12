消耗品处理. March. 12, 2025 08:16. . 奉俊昊导演的《米奇17号》（或《编号17》）虽然是一部包含很多隐喻的作品，但用一句话概括就是关于“消耗品”的电影。其关键词是“expendable”。这是米奇•巴恩斯（罗伯特•帕丁森饰）偶然应聘的职业群的名字。被可怕的高利贷业者追赶，想要进入尼普海姆行星移居项目的米奇，因为没有像样的技术，在不知道发生了什么事情的情况下，就报名参加了该职业群。正如“消耗品”的意思一样，米奇从事被消耗、丢弃和复制的工作。就像变更电脑后储存的文件一样，借助印刷（复制）技术重生的米奇身体被注入记忆。米奇像实验鼠一样的作用被用于开发人类能够适应新环境的技术（例如疫苗）。米奇17就这样死去了16次，第17次被复制。 “你是消耗品。为了被消耗才在这里。”尼普海姆开拓团的队长肯尼斯•马歇尔（马克•鲁法洛饰）这样高喊着，他不认为米奇这样的存在是人类。就当是为了达成某种目的的消耗品。因此，原本生活在行星上的生命体，对他来说也是为了开拓而需要清理的消耗品。影片通过“米奇”等存在，讽刺了把人类当作消耗品的现实，并询问了在这样的现实中，人类的尊严如何才能实现。 奉俊昊导演虽然表示这不是对特定政治家的讽刺，但是马歇尔这个人物很容易让想起特朗普。看着通过关税政策动摇全世界的特朗普，确实觉得为了美国的利益，任何其他人都有可能成为消耗品。但这何止是国家之间的问题呢？因为在政治或劳动领域，也经常存在将他人视为消耗品的视线。 “你是消耗品。为了被消耗才在这里。”―奉俊昊《米奇17号》

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